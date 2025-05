El mensaje de Marta González, tras someterse a una nueva cirugía para tratar el cáncer de mama: “Ya me desperté”

Marta González atraviesa un delicado momento de salud tras haberse sometido a una segunda intervención quirúrgica por cáncer de mama. La operación tuvo lugar en el Instituto Alexander Fleming, uno de los centros de referencia en oncología del país, y según deslizó ella misma a través de un video, la recuperación avanza con buen pronóstico.

“ Hola, aunque no lo crean, ya me desperté ”, expresó con alivio en un clip que compartió anoche desde su habitación en el centro médico. “Fe empieza con F y con F empiezan los nombres de los dos genios que me atendieron, y parece que ya me van a dar la merienda, no lo puedo creer. Yo pensé que iba a estar…”, expresó primero la actriz, con un gesto elevando los ojos hacia el cielo. Y concluyó: “Los quiero. Gracias por el aguante. Gracias al Instituto Fleming, son todos tan buenos, tan amorosos”.

El cariño que la artista supo cosechar a lo largo de décadas de trayectoria en televisión, teatro y cine se vio reflejado en las redes sociales con numerosos mensajes de aliento por parte de seguidores y amigos del ambiente artístico. “¡Amada Marta! Pronto todo va a estar muy bien. ¡Te admiro! ¡Te quiero!”, comentó una usuaria. “¡Vamos Marta, todo va a estar más que bien! ¡A no aflojar!”, fueron otras de las palabras de ánimo que recibió González. Un tercero decidió continuar con el juego de palabras iniciado por la intérprete en el video: “¡Bravo, Martita! Y fortaleza, es otra con F, que te describe tal cual sos. Fenomenal (otra). ¡Abrazo más que grande!”.

En otro emotivo video publicado en su cuenta de Instagram en la jornada previa a la operación, la actriz de 80 años se mostró vulnerable pero decidida ante esta nueva instancia en su larga lucha contra el cáncer de mama. “Bueno, saben que cuando estoy con anteojos es porque mi cara no da más. Les tengo que contar: mañana me opero nuevamente y estoy nerviosa ”, confesó ante sus seguidores.

En su mensaje, la actriz adelantó que le realizarían una intervención quirúrgica importante: “Me tienen que sacar la mama, y sacarme una lonja de la espalda para cubrirme la piel que me sacan. O sea que no estoy muy feliz que digamos, pero les voy a ir contando”.

González enfrentó cuatro veces el diagnóstico. “No estoy muy bien, pero le voy a dar batalla. Hace 24 años que estoy luchando. Y gracias a los médicos, al instituto Fleming y a Dios, sigo estando ”, celebró.

A continuación, la actriz aprovechó la ocasión para hacer un reclamo y expresar su enojo por el corte de suministro de servicios en su domicilio. “Estoy indignada porque no tengo televisor en mi casa, con lo que pago... Es una vergüenza que no tenga Internet. No voy a decir de quién es, pero si no se me arregla...”, advirtió.

Una ardua batalla contra la enfermedad

En una entrevista concedida a LA NACION a comienzos del año pasado, González compartió detalles íntimos sobre su lucha contra el cáncer. “Le pregunté a la oncóloga si podía seguir trabajando, si no sería mejor quedarme en casa esperando a la ‘guadaña’”, bromeaba,

“Tuve de todo. Este cuerpito es un muestrario de cuanta enfermedad pudiera tener”, decía la actriz en enero del año pasado Mauro V. Rizzi

“ Tuve de todo. Este cuerpito es un muestrario de cuanta enfermedad pudiera tener ”, detallaba, a la vez que repasaba los episodios más duros que le tocó atravesar: varios diagnósticos de cáncer y un ACV hemorrágico en 2019. “Me salvaron el médico y los rezos de la gente. La buena onda se siente, al igual que la mala energía”, reflexionaba.

El primer diagnóstico de cáncer llegó cuando su hijo Leandro Sosa se había radicado en México y ella enfrentaba su separación del director técnico Osvaldo “Chiche” Sosa, padre de Leandro y de María Mercedes. El segundo episodio la sorprendió en 2002, apenas un año después de la trágica muerte de su hijo en un accidente automovilístico en tierras mexicanas.

Hace cinco años, una mastectomía le permitió seguir adelante, pero las células malignas se alojaron en la otra mama. “La otra ya es postiza”, decía, a la vez que adelantaba que próximamente le extirparían la mama restante. “Voy a ser como Angelina Jolie, pero un poco más vieja”, afirmaba sin perder el humor que la caracteriza.