MasterChef Celebrity: Leticia Siciliani tuvo su mejor noche

Leticia Siciliani tuvo una gran noche: el jurado y la invitada Flor Peña valoraron su trabajo

La participación de Leticia Siciliani en MasterChef Celebrity está definida por los altibajos. La concursante suele tener performances muy buenas y otras en las que la preparación de los platos distan mucho de la perfección. En la noche del lunes, Siciliani demostró todas sus habilidades y, sobre todo, la creatividad parar preparar su receta.

Más de una vez, los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui se sorprendieron ante el bajo rendimiento de la participante y no dudaron en remarcarle que no escucha las devoluciones que se le brindaba. Además, lo emocional suele jugarle malas pasadas a la actriz, quien es, sin dudas, una de las mejores cocineras del juego. Este lunes, sin embargo, se lució con la elaboración de un sándwich sofisticado de sabores exquisitos. Los jurados celebraron la creatividad y Flor Peña, invitada estelar de la noche, no dudó en probar y elogiar la preparación. Sus palabras lograron emocionar a la cocinera.

En el comienzo de la semana, la consigna estuvo vinculada a la elaboración de un plato que pudiese ser consumido en una kermesse. Leticia Siciliani, Claudia Villafañe, Mono de Kapanga, Fede Bal y Analía Franchín tuvieron que participar de algunos juegos preliminares y luego debieron abocarse a la preparación de la receta.

