Masterchef: Antonio fue eliminado en una noche que presentó una prueba muy compleja

En sus tramos finales, Masterchef (Telefé) llevó adelante este domingo una gala de eliminación que provocó la salida de Antonio López, después de una desafiante actividad propuesta por el jurado. López competía por su permanencia en el ciclo con Aquiles González Sviatschi, Rodolfo Vera Calderón, Silvana Díaz y Rodrigo Salcedo, quienes continúan en carrera.

El popular reality culinario presentó en esta ocasión un reto ambicioso para los participantes. En cada una de las estaciones, los chefs tenían delante suyo una misteriosa caja blanca, y algún tipo de objeto tapado con una tela roja. Los nervios eran mayores al no saber qué se podía esconder ahí. “Para la prueba diseñamos algo muy distinto. Vamos a poner en práctica la rapidez y la creatividad” , dijo Donato de Santis. Y agregó: “ Bajo esa tela tienen ingredientes con los que deberán cocinar platos espectaculares, y tendrán sesenta minutos de tiempo. Para cada plato que cocinen y que nos gusten, van a poder encender una luz del aparato. Si logran prender dos luces, subirán al balcón y se salvan de la eliminación”.

A su vez, Betular completó la explicación. “Pueden hacer lo que quieran, y cada vez que tengan un plato listo, lo podremos degustar. Lo más importante de esta competencia es que el reloj no se detiene nunca”. En último lugar, Germán Martitegui concluyó: “Los dos primeros cocineros que prendan dos luces, suben al balcón, y luego quedarán tres cocineros de los cuales uno abandonará Masterchef”.

Primera etapa

Cuando Wanda Nara dio la señal de largada, los participantes no perdieron un minuto y comenzaron a idear toda clase de platos, con el objetivo de conquistar al jurado y obtener las dos luces a favor. Los especialistas orientaban y le aconsejaban a todos los chefs, principalmente en lo referido a cómo obtener buenos resultados en poco tiempo.

Aquiles fue el primero en levantar la mano, con unos tomates con vinagreta y sal que le valieron el prender la primera luz de su puesto. Luego pasó al frente Rodolfo con una ensalada de espinaca con choclo y pollo entre otros ingredientes, y los tres especialistas coincidieron en que estaba aprobado. El tiempo no dejaba de correr, y Rodrigo llevó un salteado de pollo estilo oriental, pero a los chefs no le gustó que el bowl estuviera sucio, aunque le dieron el visto bueno y de ese modo él prendió su primera luz.

Aquiles volvió a levantar la mano con sus “texturas de coliflor”, pero el resultado no fue el esperado cuando Martitegui sentenció: “Podés volver a tu mesada”. Luego de sufrir mucho la preparación, Antonio pidió pasar al frente y llevó su pollo frito con zanahoria salteada, y recibió el aprobado. Silvana llevó su primer plato, con sus espinacas salteadas con pollo grillado, que le significaron el visto bueno del jurado.

Con mucha prisa, Rodolfo llevó su segunda preparación que fue un bife con salteado de zapallito y berenjena, los especialistas lo felicitaron el periodista pudo subir la balcón. Rodrigo volvió a pasar ante los especialistas y llevó un choclo blanqueado en caldo y grillado con azúcar, pero Betular le dijo “no hay luz”. Inmediatamente pasó Antonio con una propuesta de carne y coliflor, pero tampoco pudo convencer a los chefs. Aquiles llevó un tercer plato, con el objetivo de conseguir la segunda luz, y esta vez probó suerte con un bife de chorizo con puré de palta. Ahí sí le dijeron que podía subir al balcón.

Segunda etapa

Con Silvana, Rodrigo y Antonio a un paso de quedar afuera, Martitegui explicó en qué consistía la segunda instancia de la noche. “Frente a ustedes tienen un canasto con ingredientes, y van a poder usar todos los que quieran”. Luego Betular agregó: “Van a tener veinte minutos para preparar un plato que los haga seguir en competencia, y ahí empezará la degustación. Los mejores platos se quedan, y el peor se va”.

Luego de muchos nervios, y un final en el que los tres participantes terminaron abrazados y muy emocionados, el tiempo llegó a su final. La primera en pasar fue Silvana con sus wraps de pollo agridulce, pero Martitegui le dijo: “A la salsa le falta un poco de esfuerzo”, mientras que Betular opinó: “Le falta power, integrar un poco el ananá al relleno, y la presentación no ayuda”.

A continuación, Rodrigo propuso unas empanaditas asiáticas con rellenos de langostino. “La masa está correcta, y la salsa también. Pero el relleno no está”, consideró Betular. Por su parte, Donato también dio su punto de vista. “Hay un amague de sabores, que encuentro más en la salsa que en la empanada en sí, te acercaste pero no le diste en el blanco”. Antonio y sus camarones salteados fueron los encargados de cerrar las degustaciones, pero el resultado no fue el mejor. Y en la devolución, Donato observó: “No logro hacer fundir estos sabores en el paladar, y hay un golpe fuerte de este orégano, que es muy invasivo”.

Después de deliberar, el jurado llamó al frente a los tres participantes y comunicó su decisión. Antonio era el nuevo eliminado en Masterchef.

LA NACION

