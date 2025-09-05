MasterChef Celebrity 2025: Wanda Nara y Verónica Lozano presentaron a los nuevos participantes

Luego de la victoria de la selección argentina, Telefe puso al aire Se encienden las hornallas, un programa especial en el que Wanda Nara y Verónica Lozano presentaron 20 de los 24 concursantes de MasterChef 2025, que comenzará a emitirse en octubre.

“Muy polémicos. Me atrevo a decir que nunca se ha visto un elenco semejante”, aseguró Nara, antes de que las dos se posicionaran detrás de dos tarimas y mostraran el bolillero que utilizarían para revelar a cada uno de los participantes.

Alto cocinero

La primera en sacar una de las bolillas, la número 12, fue Lozano. “Empezamos muy fuerte. Te diría que él inventó un estilo particular de hacer música, de cumbia”, indicó la conductora de Cortá por Lozano. Y continuó: “Él le hace honor a la frase ‘los hombres pagan, pero las mujeres entran gratis’” en clara alusión a la banda del aludido, Damas Gratis. “Es Pablo Lescano”, anunció, con euforia.

Luego, la producción puso al aire un trape en el que el músico aseguraba: “Aquí, Pablito Lescano, listo y preparado. Alto cocinero de la zona norte”.

Una nueva “amiga”

Wanda sacó luego el 21, que según explicó es su número de la suerte. “¡Se van a morir! Es hermosa, le fue muy bien con las tortas, pero acá tenés que demostrar conocimiento general. Tiene hijos y comparte algo con mi hijo mayor. La señorita Evangelina Anderson“, anunció, en alusión a que su hijo y el de su colega son muy amigos y ambos juegan al fútbol.

“Ustedes se odiaban”, intentó ponerle pimienta Lozano. Y Nara asintió: “Sí. Nos odiamos durante mucho tiempo. Pasó de todo entre nosotras, pero la vida nos unió. Viste que la vida tiene muchas vueltas, y hoy compartimos el mismo edificio, la maternidad, un pasado en común porque las dos vivimos en Europa... En el último tiempo ella estuvo en México. Yo tengo cinco hijos, pero si ella lo necesita, tengo tres más. Estoy muy contenta de que sea parte de mi vida, pero no sé cómo cocina”.

Una modelo y un tiktoker

El tercer número en salir del bolillero fue el 15, y Lozano indicó: “Tiene muchos seguidores en TikTok, es supertalentoso. Es para un universo más joven. Le va a meter mucho humor y es cordobés”. El aludido era Alex Pelao. “Me parece que es un pibe que si tiene algo que decir, lo dice sin filtro”, agregó la conductora.

La cuarta participante fue presentada por Nara con las siguientes pistas: “Es rarísimo, porque no vive en el país. Amo a uno de sus hijitos que tiene. Es influencer y su marido es campeón del mundo”.

Inmediatamente, se reveló que quien participará de la nueva edición del programa de competencia culinaria es la modelo Valentina Cervantes, esposa del futbolista Enzo Fernández.

“Estoy muy feliz de ser parte de este gran proyecto. Estoy muy ansiosa, practicando un montón. Hoy tengo de jurado a mis hijos, pero después voy a tener a esos tres que me dan miedo”, señaló la modelo a través de un tape.

Un enemigo íntimo

“¡Uh! ¡Este nombre! Para mí arregló una receta... Es un hombre polémico y tiene una historia con vos, desde tus inicios. Él siente que es como tu mentor. Tiene las cenizas de familiares en macetas. Sabe los secretos de toda la farándula. Su ex tenía un fichero con todo“, indicó Lozano, refiriéndose a otro de los concursantes, y mirando fijamente a su compañera. Por supuesto que el aludido es Luis Ventura.

“Me gustaría preguntarle cara a cara por qué me consideraba echada de este programa. Y quiero saber también si le llega un sobre desde el exterior”, respondió Nara, insinuando la existencia de una relación contractual entre el periodista y su exesposo y enemigo íntimo, Mauro Icardi.

Dos caras conocidas del canal

Según Wanda, la siguiente concursante “hizo una de las entrevistas más virales”, primero fue productora y luego periodista y tiene “buena onda con Lionel Messi”. Claramente, se refería a una de las caras del canal, Sofi Martínez.

Luego, llegó el turno de otra música que, según recordó Lozano, fue coach invitada en otro reality del canal, La Voz Argentina. “Es mamá y su pareja también es famoso, y está formando parte de otro programa del canal”, expresó la conductora. Y Nara, que se declaró fanática de sus canciones, reveló que se trataba de La Joaqui.

Un “Peque” y una chica Tinelli

“Un número uno que entró en el top ten de tenis. Es competitivo al mango y nunca estuvo en un reality”, anunció Nara, antes de revelar que se suma al concurso el Diego “Peque” Schwartzman. “De cocina no sé mucho... Siempre intento divertirme mucho y hacer cosas ricas. Ojalá que pueda aprender. Soy muy competitivo. Intentaré ganar, pero vamos a ver cómo va el programa”, aseguró el deportista.

“Con ella te vas a llevar bien”, le dijo luego Lozano a Nara, refiriéndose a otra de las participantes. “Es graciosa, es divertida, se ríe de sí misma. Genera buen clima. Hace poco la vimos con Marley en Por el mundo”, agregó, refiriéndose a Momi Giardina.

Un exmarido y un cocinero “a la vieja usanza”

“Este señor no es que salió conmigo, es más que eso...”, comenzó a presentar Nara a otro de los concursantes. “Hubo intercambio de todo. Este hombre vivió de congelados mucho tiempo, porque yo estaba de piquete y no le quería cocinar. Tuvimos sexo y no nos cuidamos tres veces”, agregó antes de revelar que su primer marido y padre de sus tres hijos mayores, Maxi López, también formará parte del ciclo.

Lozano después presentó a alguien que consideró “impensado”. “Es muy calentón, medio cascarrabias. Es un cocinero a la vieja usanza”, indicó la conductora, refiriéndose al periodista Esteban Mirol.

Una diosa y un “peleador”

“Esta participante es hermosa. ¡Qué elenco de mujeres diosas! Ella, gracias a su trabajo, recorrió el mundo y sabe mucho de cocina y va a estar muy bien en los desafíos", expresó luego Wanda, en referencia a Emilia Attías. Y agregó: “El señor Luis Ventura dijo que está embarazada. Quiero saber si es cierto”.

Del siguiente concursante, Andy Chango, Lozano indicó: “Me encanta. Dice todo lo que piensa. Hubo momentos icónicos en nuestra televisión, de él y Mauro Viale peleándose. Es muy talentoso y se va a pelear con el jurado”.

La reina del “trencito” y un excampeón

Después de haber revelado que su nueva amiga Anderson y su exmarido, con el que se encuentra en buenas relaciones, formarán parte del programa, Wanda reveló que con una de las participantes “tiene la peor de las ondas” y que no entiende cómo le “va a dar la cara” para verla.

“¿Se atreverá a decirme todo lo que dice en su programa?“, se preguntó la conductora, antes de revelar la incorporación de Susana Roccasalvo.

Su compañera, a su vez, presentó a otro de los concursantes. “Viene del palo del deporte, coqueteó con la política, es excampeón mundial y tiene el apellido de un actor”. El aludido resultó ser el exboxeador Jorge “Roña” Castro.

El más chico y una angelita

El siguiente presentado fue presentado como “el más chico del elenco”. “Mis hijos lo aman. Tiene más de 60 millones de seguidores en todas sus cuentas. Creo que no vive en el país”, indicó Nara, antes de revelar el nombre de otro de los convocados: Ian Lucas.

La próxima presentación fue con una imitación... Utilizando sus modismos y acariciándose el cabello, Lozano dejó en claro que la exangelita Marixa Balli también mostrará su talento para la cocina en esta nueva edición de MasterChef Celebrity.

La actriz, un todoterreno y un futbolista

Otra de las participantes fue presentada por Wanda como “actriz y conductora”. Y completó su escueta introducción señalando que “es madre y cocina muy bien”. La aludida resultó ser Eugenia Tobal, quien comparte con Nara un encono especial contra la China Suárez.

“El próximo concursante ha trabajado en el canal, conoce de realities, ha bailado y ha estado enmascarado”, continuó Lozano. Y agregó: “Creció, y sigue teniendo el apodo de niño”, refiriéndose al campeón de Cantando 2020, Agustín “Cachete” Sierra.

“Es un exfutbolista, tiene un sobrenombre y es muy amigo de Maxi López”, señaló Wanda, sobre otra de las figuras que formarán parte del ciclo: Claudio “Turco” Husaín.

Ese fue el último nombre revelado durante el programa especial. La identidad de los otros cuatro concursantes, según anunció Lozano, se darán este viernes en los cortes de distintos programas del canal.

