MasterChef Celebrity Argentina 2025: así fue el primer programa

23.45 - La definición del jurado

En el momento de la deliberación de los jurados, los tres reconocidos chefs intercambiaron opiniones. Los primeros en pasar al frente fueron Evangelina Anderson, Marixa Balli, Sofi Martínez y el Peque Schwartzman. También fueron los primeros en superar el desafío: se ganaron el delantal blanco y el acceso al balcón. Luego pasaron la dupla de La Joaqui y Momi y la de Lescano y Rodríguez. Los cuatro se llevaron un delantal gris. Los últimos en pasar fueron Eugenia Tobal, Alex Pelao, Esteban Mirol y Andy Chango, y fueron la actriz y el influencer quienes lograron subir al balcón, por lo que el músico y el periodista deberán medirse en la próxima prueba de eliminación. Después de varios anuncios, Wanda dio por terminado el primer programa, que mañana verá debutar frente a las cocinas a los 12 participantes restantes.

23.29 - La confusión de Anderson

Los siguientes en pasar fueron los accidentados: Andy Chango y Mirol. Con ambos dedos gordos arriba, mostraron su lomo al champiñón con chips de papas y batatas. El músico también explicó, con detalles, su pelea con la mandolina antes de rebanarse un dedo. Mientras la dupla intentó generar compasión, los cocineros fueron implacables. “El plato es de los peores”, resaltó Betular. Y criticó la falta de salsa y Martitegui apuntó contra las proporciones.

Evangelina Anderson y Marixa Balli cerraron la noche con sus escalopes a la marsala con papas noisette. “Escalopes a la Marcela”, presentó la bailarina, y de inmediato se lamentó por su desconocimiento y por el error. “El plato está aceptable”, destacó Martitegui, y explicó cómo se realiza en realidad el plato. “Besitos a Marcela”, bromeó luego Anderson, frente a las risas de Balli.

Evangelina Anderson Adrian Diaz Bernini

23.16 - Pocos elogios y muchas críticas

Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano caminaron con el plato de pollo a la mostaza con zanahorias glaseadas hasta el frente. El cantante compartió algunas frases cumbieras y luego se dispuso a escuchar la devolución. Martitegui criticó el trabajo con el pollo, Betular se negó a probarlo porque tenía la piel y estaba crudo y DeSantis rescató la salsa. “Está muy rica”, celebró.

El Peque y Sofi llevaron sus costillitas a la riojana con papas españolas al frente y se mostraron confiados. “¿Está la clara cruda?”, preguntó sobre el huevo frito Betular, y de inmediato De Santis salió al cruce: “A mí me gusta así”. El chef italiano apuntó contra la elección de la vajilla, mientras que Martitegui celebró la presentación pero criticó algunos aspectos como la falta de jugo.

El Peque Schwartzman y Sofi Martínez Adrian Diaz Bernini

23.01 - Momento de devoluciones

Eugenia Tobal y Alex Pelao fueron los primeros en acercarse al jurado con sus mollejas al verdeo con arroz verde. Durante la charla, quedó en claro el carácter fuerte de Tobal: fue quien llevó el mando en el equipo. La crítica de Betular fue que el arroz fue mucho y las mollejas pocas. DeSantis criticó la cocción de las mollejas -“les faltó crocantez”- y Martitegui coincidió con el tema de las proporciones.

Después de luchar con el pescado, pasaron al frente Momi y La Joaqui. El ida y vuelta entre las participantes y el jurado fue tenso. “¿Por qué el puré está mezclado?”, preguntó Betular sobre el filet de merluza a la romana con puré mixto. “¿Y cómo lo querías?”, lo apuró, seria, Momi. También hubo críticas a las medias rodajas de limón sobre el pescado, y Martitegui incluso tildó de soberbia a la bailarina, quien no escuchó su consejo cuando pasó por su estación.

La Joaqui y Momi Giardina Adrian Diaz Bernini

22.51 - Críticas y accidentes

Andy Chango, por su parte, se peleó con la mandolina hasta que se cortó un dedo. De inmediato se cortó Mirol. “Esto es empatía pura”, celebró el cantante. Tobal, muy enfocada, tuvo que poner en vereda a su compañero de equipo, quien cada tanto se iba a otras islas para hacer chistes. Betular rebotó la salsa de Miguel Ángel Rodríguez y criticó la técnica de deshuesado de Lescano, al tiempo que Tobal aprovechó el paso de Martitegui a su estación con un par de consultas precisas.

Durante los últimos diez minutos, los participantes redondearon los platos, los probaron y emplataron. Wanda, por su parte, pasó por las estaciones, charló con los concursantes y marcó los errores que detectó. Cuando la aguja del reloj terminó de dar la última vuelta, la conductora pidió a los participantes que levanten las manos y el tiempo de cocina llegó a su fin. Los primeros en terminar fueron Lescano y Rodríguez, los más accidentados Andy Chango y Mirol.

Andy Chango y Esteban Mirol Adrian Diaz Bernini

22.45 - Se encienden las hornallas

“Nunca hice mollejas”, admitió Tobal cuando descubrió la tarjeta con el plato asignado. “A la romana, ¿es con tuco o con crema?”, consultó La Joaqui cuando vio que le tocó filetes a la romana. “Lomo al champignon con chips de papas y batatas. No está mal”, reaccionó Andy Chango. Y Evangelina Anderson aseguró que “la fe es lo último que se pierde” cuando descubrió que le tocó hacer carne. Además del plato asignado, el jurado anunció que en esta oportunidad no iban a trabajar con receta.

Una de las más pérdidas en la cocina fue La Joaqui. La cantante sufrió durante todo el proceso de la realización del filete, que arrancó con el pescado entero. “Claramente me mira porque tiene el ojo inerte mirando para acá”, aseguró la cantante, y Momi se quejó porque le pareció mucho el desafío que les tocó en el primer programa.

Momi Giardina Adrian Diaz Bernini

22.37 - La presentación del jurado

Lo que siguió fue la presentación de Donato DeSantis, Germán Martitegui y Damián Betular, los jurados, para dar inicio a la competencia. Para el debut, Wanda entregó los delantales blancos a quienes se quedaron en la cocina para animar la primera competencia de la temporada. Los elegidos fueron Pablo Lescano, La Joaqui, Momi Giardina, Eugenia Tobal, Miguel Ángel Rodríguez, Alex Pelao, el Peque Schwartzman, Evangelina Anderson, Andy Chango, Sofi Martínez y Marixa Balli.

“El desafío que van a tener que enfrentar hoy es un clásico a nivel mundial de todos los MasterChef del planeta: van a tener que cortar una cebolla en brunoise”, anunció Martitegui. El primero en conseguirlo fue Esteban Mirol. “Es terrible todo”, devolvió Betular, y pasó al siguiente participante. Fue Eugenia Tobal quien ganó el juego. El premio fue elegir a su compañero de cocina y también a la dupla contrincante. Para jugar con ella, porque lo vio prolijo, se quedó con Alex Pelao. Luego eligió el resto de las duplas: Anderson y Balli; La Joaqui y Momi; Mirol y Andy Chango, y Pablo Lescano y Miguel Ángel Rodríguez.

22.30 - La chicana de Maxi López

La periodista deportiva Sofi Martínez también confesó que “de cocina cero”, aunque se mostró a gusto rodeada de deportistas. El Chino Leunis confió que pese a la presión, su objetivo es pasarla bien en la cocina. “¿Te vas a poner serio en las cocinas?”, le preguntó Wanda a Miguel Ángel Rodríguez, quien aseguró que no piensa renunciar al humor. “No comí nunca en mi vida carne”, compartió Evangelina Anderson, y juró que tampoco lo va a hacer en MasterChef. El último en tener un ida y vuelta con Wanda fue Maxi López. “Estuve casado una vez y comí todo congelado”, chicaneó el exjugador a la conductora.

Miguel Ángel Rodríguez Adrian Diaz Bernini

22.24 - La advertencia de Julia Calvo

“Yo soy alto cocinero de la zona norte”, reveló Pablo Lescano luego de compartir unos pasos de cumbia. “No sé por qué me llamaron a mí. No sé. Yo te prendo fuego una lechuga”, confesó la influencer Sofía Gonet, más conocida como La Reini. “La verdad es que voy a confesar que no sé absolutamente nada”, se sinceró también Marixa Balli, y prometió ponerle garra. Así, uno a uno, la conductora presentó a todos los jugadores.

Ian Lucas, el creador de contenido y cantante que debuta en la pantalla de Telefe, sorprendió a todos con un cuaderno con separadores de colores para anotar todas las recetas. El joven, además, confesó que estudió a todos sus contrincantes. “Espero que no se hagan los locos conmigo”, apuntó la actriz Julia Calvo a los jurados. Tobal recordó su paso por la televisión como conductora junto al fallecido Guillermo Calabrese, mandó un beso al cielo y aseguró que algo aprendió de él.

María Eugenia Tobal Adrian Diaz Bernini

22.18 - Wanda Nara, la anfitriona

Poco después de las 22.18, apareció en escena Wanda Nara. Enfundada en un saco gris overzise, que combinó con una camisa celeste y una corbata bordó, invitó a los participantes a entrar al estudio para ocupar sus respectivas estaciones. Así, ingresaron uno a uno los 24 participantes. “Acá estoy, quiero ser un constructor de fantasías”, bromeó Esteban Mirol, quien ingresó con un casco de obrero. “Qué nervios este lugar”, compartió Eugenia Tobal. “Me siento realizada”, reveló La Joaqui. Todos, de inmediato, se dispusieron a investigar todo el lugar: las estaciones, el mercado y el balcón. El último en entrar fue Maxi López, que se quedó tiempo de más entre las góndolas. “Dale, Maxi, que no tenés coronita”, le gritó desde el estudio Wanda.

Maxi López Adrian Diaz Bernini

22.13 - Así comenzó MasterChef 2025

Apenas terminó la final de La Voz Argentina arrancó el primer programa de MasterChef Celebrity. El programa comenzó con un clip con imágenes de cada uno de los participantes en sus casas, practicando para el programa o hablando de sus habilidades culinarias. También hubo quienes usaron a algún familiar o amigo como “conejillos de indias”. Así, la hija de Emilia Attias mandó al frente a su madre con una cara de horror después de probar su plato o Rodolfo Barili se prestó a jugar de jurado del plato de Esteban Mirol.