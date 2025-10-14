MasterChef Celebrity: así fue el inicio de una nueva edición del reality culinario con famosos

Luego del final de La Voz Argentina, que culminó con la victoria de Nicolás Behringer, del team Luck Ra, empezó una nueva edición de MasterChef Celebrity. Nuevamente con Wanda Nara en la conducción, y con Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular en el rol de jurados, las hornallas se encendieron una vez más.

“Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas y mucho glamour. Son 24 celebridades y un mundo de sorpresas que descubriremos cada noche”, exclamó la conductora al momento de aparecer en escena. Y a continuación, un clip mostró a todos los competidores que, desde las cocinas de sus hogares, ya se atajaban frente a sus impericias culinarias.

Los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2025 junto a su conductora, Wanda Nara adrian diaz bernini

“Acá el éxito no pasa por la fama o la cantidad de seguidores, sino que el éxito deben ganarlo todas las noches en cada desafío” adelantó Nara, mientras se sucedían las imágenes de los famosos. Finalmente y con evidente emoción, Wanda anunció: “¡Que se prendan las hornallas, bienvenidos a una nueva temporada de MasterChef Celebrity!”.

Los 24 famosos

Todas las estaciones estaban vacías, y en esa instancia Wanda finalmente presentó a los 24 jugadores. Y los participantes son Pablo Lescano, Luis Ventura, Emilia Attias, Marixa Balli, el “Peque” Schwartzman, Momi Giardina, Susana Roccasalvo, el “Roña” Castro, Ian Lucas, Valu Cervantes, Sofi Gonet, Esteban Mirol, Evangelina Anderson, Alex “Pelao”, Julia Calvo, “Cachete” Sierra, Sofía Martínez, Eugenia Tobal, Andy Chango, el “Turco” Husaín, Miguel Ángel Rodríguez, el “Chino” Leunis, La Joaqui y Maxi López. Todos los participantes recorrían las estaciones, para reunirse luego alrededor de Wanda.

Al primero que saludó Wanda fue a Lescano (quien irónicamente y como se filtró, rápidamente renunció al certamen), y el músico dijo: “Cocino algo, asado”. La Reini también habló y destacó: “Yo te prendo fuego una lechuga, no sé qué hago acá. Y mis cookies virales no las cocino yo”. Por su parte, La Joaqui se mostró muy contenta y confesó: “Le tengo un poco de miedo al jurado, pero estoy practicando para conquistarlo”. Mirol sorprendió con un casco de construcción y aseguró: “Vengo a construir mis platos”, mientras que Sofi Martínez adelantó que “de cocina, cero”.

“No comí nunca en mi vida carne” aseguró Evangelina Anderson, quien apuntó que no pensaba probar ningún plato de esas características. Por último y entre risas, Maxi López concluyó: “Estuve casado una vez, y era todo congelado”, en un divertido guiño a su pasado en común con Nara.

El exfutbolista Maxi López Adrian Diaz Bernini

Luego llegó el momento del jurado, y Martitegui explicó: “Queremos darles la bienvenida a estas cocinas que seguramente formarán parte de su historia”. En su turno, Donato agregó: “Están a punto de experimentar algo maravilloso, y nosotros tres nos vamos a ocupar que sus pasos por las cocinas marquen sus futuros para siempre”, mientras que Betular redondeó: “Es nuestro deseo que cuando termine la competencia, ustedes puedan sentir el amor que sentimos nosotros por la cocina”.

Las pruebas iniciales

El paso inaugural fue sortear la primera tanda de doce nombres que deberían cocinar en la noche inicial. Los elegidos entonces fueron Esteban Mirol, Alex “Pelao”, La Joaqui, Momi Giardina, Pablo Lescano, Eugenia Tobal, Miguel Ángel Rodríguez, el “Peque” Schwartzman, Evangelina Anderson, Andy Chango, Sofi Martínez y Marixa Balli.

El primer desafío consistió en cortar una cebolla en brunoise, y los chefs detallaron que debían realizarlo en la menor cantidad de tiempo posible. Martitegui dio un paso adelante para dar algunas indicaciones que los participantes siguieron entre la sorpresa y la desesperación. La ganadora de la prueba fue Tobal, que tuvo como beneficio la posibilidad de elegir a su pareja de cocina para esa noche, y organizar también las cinco duplas restantes.

En primer lugar, Tobal eligió a Alex “Pelao” como socio, y luego designó a La Joaqui con Momi, a Mirol con Andy, al Peque con Sofi, y a Evangelina con Marixa. Armados los seis equipos, los chefs detallaron: “Tendrán 45 minutos para preparar un plato”, y luego de un sorteo se les designó a cada uno de ellos un preparado típico de los bodegones.

En la degustación, los primeros en pasar fueron el Pelao y Tobal, quienes prepararon mollejas al verdeo. Luego de probar el plato, Martitegui elogió que el arroz “estaba verde” y que la salsa tenía “gusto a verdeo”, pero subrayó que hubo un problema de proporción. La Joaqui y Momi con su filet a la romana no tuvieron tanta suerte, y Martitegui criticó duramente su puré: “Es el resultado de la soberbia misma. Les dije claramente que la papa y la calabaza tenían tiempo de cocción diferentes. La papa está cruda, y todo esto se los dije”.

Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano hicieron un pollo a la mostaza, que resultó estar crudo, y por ese motivo recibieron severas observaciones por parte del jurado. El Peque y Sofi hicieron costillitas a la riojana, y Germán dijo: “Lo que falta es que ese salteado de cebollas y morrones tenga un poco más de jugo, pero me gusta como trabajaron”. Mirol y Andy Chango hicieron un lomo al champiñón, y Betular apuntó: “Me asombra que no hay salsa, es una pena porque eso es como un salteado”. Por último, Evangelina Anderson y Marixa presentaron sus escalopes a la Marsala, pero Martitegui sentenció que el plato “estaba aceptable”.

Luego de deliberar, los especialistas resolvieron que Evangelina, Marixa, el Peque y Sofi Martínez habían aprobado y subían al balcón. La Joaqui, Momi, Lescano y Miguel Ángel tomaron cada uno un delantal gris y quedaron en zona de peligro. Por último, Tobal y “Pelao” también subieron al balcón, mientras que Andy Chango y Mirol fueron reprobados. De ese modo, culminó la primera entrega de la nueva edición de MasterChef Celebrity.