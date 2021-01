Noche complicada la del jueves para Sofía Pachano en MasterChef Celebrity

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 00:50

Noche complicada la del jueves para Sofía Pachano en MasterChef Celebrity. En una misma jornada la participante tuvo que enfrentar la jugada sucia de uno de sus compañeros, críticas del resto por su carácter, y hasta la bronca de Dalma Mardona.

En la última semifinal del programa, los seis candidatos al título de campeón tenían que replicar un Lomo a la Wellington, preparación que se caracteriza por el punto de la carne, su adobo, lonjas de panceta o jamón y el hojaldre como elemento contenedor.

Aunque en ingredientes es un plato sencillo, cada elemento tiene que estar perfecto para que el sabor, la presentación y lo crujiente se amalgamen en el plato terminado. De ahí la importancia de cada paso.

Para lograr la temperatura perfecta del lomo, todos los participantes colocaron su carne en el abatidor de temperatura, el problema para Pachano fue que al ir a busca su pieza descubrió que se lo habían robado, dejándole otra en peores condiciones: "Chicos, alguien se llevó mi lomo", avisó en voz alta mientras todas las cámaras apuntaban a Analía Franchín. "La bandeja no estaba en el lugar en el que yo la había dejado. Además lo veo y me doy cuenta de que no era el mío, no estaba bien sellado. Fueron el Polaco o Analía", explicó luego. "Yo estoy segura de que no se lo robé", explicó Franchín aunque después reconoció que podía haberse equivocado y le ofreció intercambiar, pero Pachano ya estaba enojada por lo que sucedió. Y eso que la noche recién comenzaba.

La siguiente situación conflictiva llegó cuando Claudia Villafañe confesó que a Dalma y Giannina Maradona no les cae nada bien Pachano: "Le tienen un poco de celos porque yo les digo que soy "la mamá Bichi' y no les gustó. Se estuvieron tirando un poquito por Instagram. Dalma es".

Y el tercer momento de la noche complicada de Sofía Pachano llegó cuando Damián Betular acusó a Belu Lucius de imitarle la idea de salsa: "No, no, ella me la copió a mí. En realidad la dijimos al mismo tiempo, pero yo la dije primero". Quedar expuesta no le gustó nada a Pachano, que devolvió con altura: "Es una reducción de vino chicos, tampoco es que descubrimos América". Aunque Lucius trató de bajarle el tono a la dispuesta ("Ay, se toma todo muy a pecho") el episodio terminó de cerrar una gala, que a pesar de sus buenos resultados en cuanto a devolución, para la hija de Aníbal Pachano fue una noche para el olvido.