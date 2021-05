MasterChef Celebrity: Cande Vetrano se cortó mientras cocinaba y la pasó mal

Muchas veces se minimiza el riego que significa cocinar. Cualquiera, sea chef o cocinero amateur, a la hora de preparar un plato lidia con fuego, con líquidos inflamables (como alcohol) o con cuchillos y cuchillas afiladísimos. Los accidentes domésticos son más habituales de lo que parecen; y si se está bajo presión, mucho peor.

MasterChef Celebrity tiene un largo historial de figuras que han terminado lastimadas y, aunque por suerte ninguno de estos accidentes pasó a mayores, también depende mucho de la resistencia al dolor que se tiene.

Evidentemente, Candela Vetrano es una persona impresionable. Por eso quedó pálida, con los ojos bien abiertos y cara de terror cuando el trabajo en velocidad del lunes le jugó una mala pasada.

En las cocinas del programa, estaba todo más o menos tranquilo cuando se escuchó el grito de la actriz, se había cortado el dedo de la mano izquierda pelando una manzana: “Me da mucha impresión. Nunca me desmayé, pero no quiero ni pensar lo que tengo ahí”, dijo mientras evitaba mirar el vendaje que tuvo que hacerle de urgencia el personal médico del canal para que pudiera seguir participando de la competencia.

Candela le explicó a Damián Betular y al resto de sus compañeros lo que le pasó: “Es la segunda vez que me corto. Estaba pelando la manzana con el pela papas y me rebané una uña, que no les puedo explicar...”.

Vetrano le dijo a la persona que la atendió que no sentía dolor, así que su reacción fue más que nada parte de un susto y de una sensibilidad a este tipo de accidentes, magnificados cuando suceden en televisión y con la presión de hacer el mejor plato de la noche.

LA NACION