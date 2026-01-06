MasterChef Celebrity: de la broma pesada que sufrió La Joaqui, a la eliminación de una cocinera muy “deportiva”

Como es habitual, a las 22.15 comenzó una nueva gala de MasterChef Celebrity. Luego de ingresar al estudio, Wanda Nata saludó al público y a los especialistas, de cara a una noche atravesada por los nervios, debido a que se trataba de un lunes de eliminación. “Uno de ustedes se va esta noche, así que voy a recibir a los protagonistas” dijo Nara, antes de darle la bienvenida a Ian Lucas, Evangelina Anderson, La Joaqui, Sofía Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, La Reini, Marixa Balli y el “Turco” Husaín.

Una vez ubicados en sus respectivas posiciones, los cocineros notaron una campana en cada estación, y al levantarlas se encontraron con mollejas de corazón. Algunos se entusiasmaron ante la propuesta, pero otros manifestaron preocupación, al no estar muy familiarizados con esa pieza.

A continuación, Wanda dijo: “Jurados, hoy es una noche muy complicada, ¿qué nos pueden adelantar?”. Damián Betular, por su parte expresó: “Son mollejas, que pueden tener dos variables en la cocción”. Luego Germán Martitegui agregó: “Hay muchas formas de cocinar la molleja”, y Donato de Santis concluyó: “Tienen sesenta minutos para presentar un plato digno y garantizar la permanencia en este programa”. Dicho eso, los cocineros tuvieron tres minutos para buscar todos los elementos que iban a necesitar del mercado.

Los participantes tenían sus estaciones llenas de artículos que habían tomado del mercado, y Wanda arriesgó que quizá un requisito podía ser que utilizaran para sus platos todos los ítem de sus respectivas canastas. Pero eso asustó mucho a los cocineros, y en especial a La Joaqui, que apuntó: “¡Me pusieron un coco para que me pese más la canasta! Y tengo cero dudas que fue el Turquesa”. Frente a esa acusación, y muy sonriente, el Turco Husaín replicó: “¿Por qué me miran a mí?”. Esa broma pesada, sin embargo y por suerte, no tuvo efectos de ningún tipo, porque el jurado no les exigió a los participantes que usaran todos los artículos de sus canastos, para hacer las mollejas.

En la devolución, Evangelina Anderson y su milanesa de molleja con puré de hinojo, fueron los responsables de romper el hielo. Luego de probar, Donato dijo: “Esta milanesa cierra mucho”, y Betular agregó: “La salsa de perejil está en un balance de sabores espectacular. Para mí el plato hoy está súper logrado”. El Turco llevó mollejas a la crema de queso azul, y Martitegui aseguró: “Todo podía salir mal en este plato, y salió bien. La zanahorias que hiciste con el pistacho tan de moda, están muy bien glaseadas, y la salsa de queso azul, también queda bien. Me has enseñado algo”.

Ian hizo mollejas a la plancha con puré de chauchas, y Betular apuntó: “La salsa no está lograda hoy”. A continuación se acercó Sofía Martínez con su picada gourmet, pero no hubo demasiado entusiasmo entre los especialistas. Al momento de evaluar, Germán apuntó: “Abrir dos frascos, porque el kétchup y las aceitunas son sacadas de un frasco, para una gala de eliminación es un montón. Me gusta la idea, pero podría estar mejor ejecutada”.

Mollejas con cremoso de zanahorias fue la opción de la Reini, y Betular fue muy optimista: “El plato es sublime. La molleja está muy bien de cocción, están muy bien los sabores”.

Marixa hizo una mollejas a la plancha con ensalada fresca de manzana, y Donato consideró: “Es una foto de tu estado de ánimo, es un placer comerla”, mientras que Betular señaló que estaba muy bien la molleja. Miguel Ángel Rodríguez preparó sus mollejas con provenzal y arroz de color, pero Martitegui opinó que el plato “salió mal”, y detalló: “La provenzal queda como un líquido. Y al arroz le faltó cocción, está muy al dente”.

En su turno, La Joaqui apostó por mollejas sobre puré de zanahorias con criolla de manzana, y Betular expresó: “Muy bien la cocción de la molleja, la crosta que lograste”, a la vez que Martitegui simplemente dijo que es “un platazo”.

Finalmente llegó la instancia de conocer la devolución de los especialistas. Ante todo, los jurados destacaron a La Reini, a Evangelina y a La Joaqui, como las mejores de la noche. En la vereda opuesta, Sofía Martínez y Miguel Ángel Rodríguez fueron considerados los peores de la noche, siendo finalmente Sofi la expulsada.