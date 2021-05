MasterChef Celebrity: Donato de Santis hundió a Carmen Barbieri y ayudó a La Chepi

Habían pasado poco más de quince minutos de comenzada la prueba del jueves en MasterChef Celebrity (un plato libre en base a productos de la canasta de “precios cuidados”), cuando los tres jurados comenzaron su habitual ronda por las mesas de trabajo de los participantes.

Con su entusiasmo habitual, Donato de Santis se detuvo frente a Carmen Barbieri para asimilar cada detalle del guiso carrero que estaba preparando. Luego de interiorizarse, tanto de los ingredientes como de la palabra “carrero”, el chef se inspiró y le sugirió: “¿Sabés hacer arroz pilaf?”. El arroz pilaf se arranca en una olla pero sin caldo, dejando primero que se tueste con las verduras con las que se va a servir. Una vez que el cocinero explicó bien cómo hacerlo se fue.

Minutos después, se dio una situación parecida con Dani “La Chepi”. Una cocinera medio perdida, y consejo salvador para unos tomates puestos a dorar en una plancha que se estaban rompiendo.

“Gracias a Dios que escuchaste a Donato -fue la opinión de Damián Betular a la hora de la devolución-, ese tomate le da una frescura a tu guiso que suma un montón”.

No pasó lo mismo con Barbieri, cuyo arroz fue comparado por De Santis a “la arena de la Costa Atlántica un día de viento. Duele en la garganta de la misma manera”.

El comentario no le gustó nada a Carmen, y con cara de pocos amigos se defendió: “Ese acompañamiento estaba de más, lo que yo quería presentar era el guiso. Era lo que pensaba hacer cuando vos, Tano, me dijiste que agregue el arroz. No tendría que haberlo hecho”. A un mes de ingresada, ahora sí a Barbieri le queda una sola chance para seguir en competencia.

LA NACION