MasterChef Celebrity: el boicot que le hicieron sus compañeros a Sol Pérez

El grupo que integra la segunda temporada de MasterChef Celebrity a veces se olvida de jugar, y otras se acuerda muy bien. Pareciera ser que todo depende del compañero que tengan enfrente.

A comienzos de la semana, Claudia Fontán tuvo el beneficio de complicar la receta de un compañero para alivianar la de ella, y decidió no usarlo. Ese “fair play” (que en realidad no era tal porque el cambio estaba en las reglas) la llevó al “jueves de última chance” y de ahí a una posible eliminación el próximo domingo. Pero pudo más el compañerismo.

La historia cambia cuando quien queda en inferioridad de condiciones es Sol Pérez, y la prueba se pudo ver en el programa de anoche, dedicados a platos de playa.

Con muchas ideas pero pocos ingredientes, la modelo tuvo un accidentado paso por el mercado, lo que la llevó a pasar por alto algunos ingredientes necesarios para llegar a buen puerto. “Queso crema, por favor que alguien me traiga queso crema”, suplicó a los gritos a Georgina Barbarossa, Candela Vetrano y Flavia Palmiero, quienes todavía estaban en el mercado.

Que sí que no, que ya lo tengo, y que no lo encuentro. Mucho debate y preocupación, pero lo cierto es que mientras Georgina se preocupaba por encontrar lo que necesitaba Fontán, Vetrano reconocía: “Llevo pescado para todos”. Pero del pote del queso crema ni noticias.

La influencer vio desilusionada cómo el resto de sus compañeros se repartía la materia prima de sus respectivos platos, quedando ella en desventaja. Lo que se vio como un boicot remató en un comentario lapidario de la damnificada: “Nadie me trajo el queso crema, no le voy a ir a buscar nada más a nadie, porque acá cuando les conviene se hacen los sordos”. Y a la hora de las metáforas culinarias, no hay que olvidar que la venganza es un plato que se sirve frío.

LA NACION