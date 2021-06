MasterChef Celebrity: el regalo hot de Cande Vetrano a Georgina Barbarossa

Entre corridas, hornallas apagadas que parecían encendidas, y los nervios para ver si se zafaba o no de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity, Georgina Barbarossa estaba sobrepasada. Sus fallidas performances de los últimos días la tuvieron a maltraer, al punto de confesar que, luego de la olvidable jornada del miércoles, lloró “toda la noche”.

Te ganaste una estrella pero después iniciaste un camino en caída libre, le dijo Santiago del Moro metiendo el dedo en la llaga: “Sí, caída libre en picada. Anoche hice catarsis, me desperté temprano, soñé con recetas. Cuando estoy mal hablo con mis hijos, con mis amigos, con Héctor”.

Y ahí fue cuando los nervios le jugaron una mala pasada, habló de más y, al decir del conductor, reveló el nombre de “un huesito”. Ya expuesta y en el juego, la actriz dio más detalles: “Tiene 40 años, a esta altura no voy a agarrar a un viejo choto. Y además estoy con un ‘pingüinito’ a full”.

Segunda confesión de la noche, o continuación de la primera, Barbarossa le dio el pie a Del Moro para seguir averiguando mientras le clavaba la vista a Candela Vetrano que no paraba de reírse.

“Georgina, no puedo creer que estés hablando de esto en cámara”, le dijo su joven colega para después suplicar: “No me hagan hablar de esto, por favor. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones”, aclaró pero Santiago no se hizo cargo y fue por más: “¿Cómo se puede explicar para toda la familia el juguete que le regalaste a Georgina?”, aunque hasta ese momento ninguna de las dos había mencionado la palabra “juguete”.

Colorada, y no precisamente por el calor del horno, Vetrano explicó: “El pingüino es una cosita linda que es para tener arriba de la mesita de luz. Lo demás queda entre Georgina, el pingüino y yo”. De todos modos, no hizo falta aclarar más nada.

Como corolario de una noche de comida y confesiones, Georgina ganó su segunda estrella, lo que le valió el pase directo a la próxima ronda del certamen. Un camino que, de mantenerse, puede colocarla bien alto en el podio mayor de cara a la final.

LA NACION