El Turco García perdió la alegría. Tal vez porque ya son varios meses, todos intensos, o será que en la recta final de MasterChef Celebrity el jurado se ha vuelto aún más exigente e inconformista. Sea el motivo que sea, al jugador se lo nota cansado, y eso se refleja en sus cada vez más pobres resultados.

La noche del jueves, última oportunidad para zafar de la dominguera gala de eliminación, encontró a los participantes en la difícil tarea de innovar a partir de cortes de carne vacuna. Asado, colita, bife angosto, todas opciones habituales en muchos hogares, pero siempre a partir de una cocción básica en el horno, la plancha o la parrilla. Bueno, precisamente eso era lo que no quería el trío de notables que sucediera. Pero sucedió.

Confiado hasta por ahí nomás, el Turco llegó a la mesa de degustación con un bife angosto acompañado por ají, huevo frito, papas fritas y ensalada. No estamos muy lejos de aquel primer plato tuyo -le dijo Donato de Santis en referencia a las inolvidables mollejas con caviar del debut-. Los estamos acompañando para que puedan llegar a la final, pero acá retrocediste al mismo nivel de aquello. Acá no hay creatividad, esto es para cumplir".

Damián Betular acompañó la devolución de su compañero, y Germán Martitegui fue todavía más allá: "Esto que voy a decir es para el Turco y para todo el resto. Cuando nosotros decimos que después del repechaje esta competencia cambió es porque es así, y todos se están chocando contra una pared. ¿Cuántos huevos fritos o papas fritas creés vos que me podés hacer y que me sigan emocionando?".

Molesto por lo que entendió como palabras injustas que no reconocían su evolución, el concursante se cansó: "Yo acá no te vengo a emocionar, vengo a traerte un plato a ver si te gusta. Y si no les gusta listo, agarro el delantal negro y chau, no tengo ningún problema. Estoy acostumbrado. ¿Quieren que innove? Yo soy lo que soy y doy lo que doy. Ya está". La falta de permeabilidad a los consejos en pos de una evolución, le suman al Turco piedras importantes en el camino que todavía le falta recorrer para llegar a la cima de la competencia.