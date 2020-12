El Mono, uno de los participantes más queridos por el público fue eliminado Crédito: Prensa Telefe

Durante la última gala de Masterchef Celebrity, el "Mono" de Kapanga fue eliminado por decisión del jurado. En una noche cuyo desafío consistió en preparar el mismo plato pero con dos cocciones distintas, el músico apostó por un solomillo de cerdo relleno, y unas milanesas de solomillo. Pero, la devolución de los especialistas fue muy severa, y le aseguraron que "todo tenía el mismo gusto". Ante esa expulsión, las redes sociales se convirtieron en el lugar en el que los fans del reality expresaron con humor e ingenio, su tristeza ante la partida del Mono.

Al momento de retirarse del certamen, el músico expresó con emoción: "En este año tan raro de pandemia, con mi actividad parada desde hace nueve meses, ustedes fueron mi banda, mi gira, mi música, mis canciones, la verdad que les agradezco. La vida es muy generosa conmigo, le agradezco al público, al que me conocía que me banca, y al que no me conocía, gracias por dejarme entrar en sus casas".

El emotivo discurso dio que hablar en las redes sociales donde muchos usuarios lamentaron la salida del participante.

