Masterchef Celebrity: Fede Bal se cruzó con Dolli Irigoyen y Damián Betular

A Fede Bal le llamaron la atención los miembros del jurado Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2020 • 02:57

Una vez más, Fede Bal debió sortear una gala de eliminación en Masterchef Celebrity, y si bien logró evitar la expulsión, eso no le impidió padecer la prueba indicada por el jurado: la propuesta de hacer un croquembouche le dio varios dolores de cabeza.

Fede empezó con el pie izquierdo cuando tuvo un breve cruce con Dolli Irigoyen, la jurado que está en reemplazado de Germán Martitegui. Al comienzo de la gala y mientras se daban las indicaciones, la chef le llamó la atención por apoyarse en la mesada. Visiblemente molesto, él respondió: "¡Bueno señora, es mi forma de ser!".

Más adelante, el participante se encontraba con algunas dificultades con la preparación de su croquembouche, y por ese motivo Damián Betular se acercó a su estación. Sin embargo, cuando al concursante se le quemó el caramelo, sugirió que la responsabilidad de eso la tuvieron los miembros del jurado por distraerlo. Ante ese comentario, Betular le dijo: "¡No empecés a empacarte!".

Finalmente en el momento de la degustación, Fede recibió el visto bueno de los chefs, pero el exjurado de Bake Off le llamó la atención: "La palabra no es que me da bronca. Pero cuando te damos un consejo, es para que lo puedas lograr". Entonces, Fede explicó que no puede trabajar bien bajo presión y Dolli le respondió: "Toda la intención cuando voy a la isla es ayudarte, pero si querés competir, aguántate lo que viene".

Conforme a los criterios de Más información