MasterChef Celebrity: fuego, lágrimas, charlas “botineras” y una bondiola en honor a Wanda Nara

Este jueves, los 12 participantes que lograron lucirse y pasar al balcón en los dos primeros programas de esta nueva edición de MasterChef Celebrity se midieron en un reto especial que tuvo al fuego y al picante como grandes protagonistas.

Al llegar a sus estaciones, el Chino Leunis, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Valu Cervantes, Maxi López, Claudio “Turco” Husaín, Sofi Martínez, Diego “Peque” Schwartzman, Alex Pelao, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet las encontraron envueltas en llamas. Al extinguirse el fuego, repararon en que a cada uno de ellos los esperaba una caja misteriosa.

El fuego era una metáfora del principal ingrediente que debían llevar sus preparaciones: distintos tipos de picante. En la caja, además, había proteína -carne de cerdo- y distintos vegetales, legumbres y especias que debían utilizar a gusto.

Inmediatamente, cada uno eligió los elementos que iba a utilizar y comenzaron la tarea. Al pasar por las estaciones, los miembros del jurado, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui se encontraron con algunos concursantes seguros con su misión y con una idea acabada del plato que querían lograr, y con otros, como Balli, que no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo.

Algunos de los concursantes, en plena faena, recibieron también en sus espacios de trabajo a Wanda Nara. Al acercarse a la estación de Cervantes -modelo que, además, es pareja del futbolista Enzo Fernández-, la conductora del ciclo disparó a quemarropa: “Valu, ¿te considerás una botinera?“.

Sin dejar de cocinar, la modelo respondió sin medias tintas: “Sí. Lo soy, ¿o no? No lo tomo a mal. Me encanta serlo. Cada uno tiene su concepto. ¿A vos te molesta?“, le trasladó la pregunta. “No... Pero ya no soy más botinera. Y no lo extraño para nada”, respondió Nara, de manera rotunda, y le pidió “un consejito para las botineras que están arrancando”. “Tolerancia y paciencia”, señaló la modelo, y aclaró que su pareja la apoyó en su decisión de participar del programa.

Una hora después de haber comenzado a cocinar, los 12 participantes se enfrentaron junto a sus platos con los jueces. Lo que estaba en juego era importante: dos medallas, una dorada y una plateada, que les traerían beneficios a develar, y un delantal negro, que lleva directamente a la gala de eliminación al participante de peor desempeño.

El primero en pasar al frente fue Leunis, que presentó una bondiola con manteca y aceite, papas rústicas y choclo, todo regado en salsa criolla con mango. “Hay picante, está bien utilizado y me gusta el mango, que contrarresta un poco. La cocción de la carne está bien, pero es un poco grasosa a la vista”, consideró De Santis, luego de probar su plato.

Luego llegó el turno de Anderson, que se declinó por un ceviche vegetariano con chips de papel de arroz y se llevó una de las mejores devoluciones de la noche. Luego, al pasar al frente, Maxi López denominó su plato como “la bondiola de Wanda” y, ante la sorpresa y las risas de todos los presentes en el estudio, el exmarido de la conductora explicó: “Antes le gustaba esta carne, después creo que le empezó a gustar la hamburguesa. Cambió. Ahora le gustan otras cosas”. Ambas preparaciones consiguieron buenas críticas.

“Estás en búsqueda de la perfección”, indicó Martitegui, refiriéndose al exfutbolista, y Nara agregó: “Estoy de acuerdo en que va en búsqueda de la perfección: está con una sueca [Daniela Christiansson] modelo de un metro noventa, divina”. López sonrió, algo incómodo frente a las apreciaciones de su ex.

Valu Acevedo homenajeó a su padre con un plato que denominó “Ruta Camionera”, que incluía papas fritas rústicas a caballo, e hizo emocionar a De Santis. “Prometí no llorar esta temporada”, expresó el jurado, al borde de las lágrimas, al evocar la relación “especial” que suelen tener los padres con sus hijas.

Tobal también se emocionó al recordar el puré de papas de su mamá, al que le rindió homenaje, y fue de las pocas que recibió elogios de los especialistas.

La Reini, Husaín -que se pasó con el picante en su plato-, Balli, Schwartzman y Ian Lucas, por su parte, cosecharon tanto críticas positivas como negativas, y Alex y Martínez fueron los que tuvieron peores devoluciones.

A la hora de declarar a los ganadores de las medallas no hubo muchas sorpresas: Anderson se alzó con el oro y Tobal con la de plata. Y quien pasó directamente a la gala de eliminación fue Balli, que con hidalguía se calzó el delantal negro y deberá medirse en un próximo desafío para poder seguir en carrera.