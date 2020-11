El Turco García se emocionó al recordar su mayor logro profesional. Crédito: Gentileza Telefe

Corría 1991 y al frente de la Selección Nacional estaba Alfio "Coco" Basile. Se dio la oportunidad de jugar un amistoso con Inglaterra, pero de visitantes, en el histórico estadio de Wembley. Con la camiseta número 7, Claudio "El Turco" García se dio el gusto de gritar un histórico gol de cabeza.

Casi tres décadas después, retirado de las canchas y reconvertido en cocinero, El Turco todavía recuerda aquel momento. Y la visita del "Rolfi", Daniel Montenegro a MasterChef Celebrity fue la excusa perfecta para volver a contarlo.

La consigna del miércoles era hacer "comida de cancha" de diferentes países, siendo el "Rolfi", el encargado de distribuir el juego. Al llegar a su colega, explicó: "Tengo una que es histórica para el Turco, la de Inglaterra. Los chefs no saben de tu historia en Wembley, y es bueno que sepan que hiciste un gol de cabeza en un estadio tan importante".

El Turco, que se veía venir la referencia, primero agradeció y después, muy emocionado, contó lo que sintió en aquel momento: "Haber hecho ese gol en Wembley después del conflicto de Malvinas, para mí va a quedar para toda la vida. Lo tomé como un agradecimiento a los excombatientes de Malvinas. Lo disfruté muchísimo".

Mientras sus compañeros lo escuchaban admirados, Santiago del Moro quiso saber la cantidad de gente que había esa tarde en la cancha (la capacidad total del estadio es de 90 mil personas), el Turco le contestó a su manera: "No sé cuánta gente había, pero yo por las dudas puteé a todos. No me importaba nada. Hacer el gol ese fue lo más importante que me pasó en la vida, no lo cambio por nada".

Finalmente el Rolfi confesó que había aprovechado la prueba para dar pie a la anécdota, pero que en realidad prefería darle a García algo más afín, y eligió Brasil. Más específicamente, Coixinhas de frango; algo así como croquetas de pollo.

"Las veces que fui a Brasil fue como jugador, no como espectador. Así que no sabía que se comía eso en las canchas", dijo el participante totalmente desconcertado. Y así le fue. A la hora de la verdad, y a pesar de haber apelado a su proverbial simpatía para "chamuyar" al jurado, nada le alcanzó. "Turco, -le explicó Dolli Irigoyen- has entendido muy bien este juego y lo estás jugando de maravilla, casi me convencés de este plato creativo". Pero no.

En un mano a mano con Boy Olmi, el Turco se fue derecho al domingo de eliminación, última instancia antes de abandonar el juego.