MasterChef Celebrity: la referencia a Mirtha Legrand y el chiste de Damián Betular

Noche de semifinal en MasterChef Celebrity, con tres famosos en busca del título: Georgina Barbarossa, Sol Pérez y Gastón Dalmau. Como todo vale a la hora de complicarles la vida, la gala del martes fue por partida doble. Cada participante tenía que cocinar en dos islas al mismo tiempo, dos platos diferentes que no podían repetirse. Una sirena fue la encargada de marcarles en qué momentos cambiar de mesada. Como si esto fuera poco, los ingredientes de ambas cocciones ya estaban predefinidos.

“Esto no es para cardíacos”, acotó Georgina Barbarossa en broma, pero muy seria. Lo que la actriz no sabía es que no iba a ser la única sorpresa de la noche. “Atención, cocineros -gritó Damián Betular cuando faltaban pocos minutos y los concursantes corrían de un lado para otro- busquen en los cajones la tercera caja misteriosa”.

Primero fue la sorpresa, luego sobrevino la desesperación. Sol, Georgina y Gastón como poseídos revolviendo cada uno de los cajones de sus estaciones hasta que el chef aclaró: “No, era un chiste. Vuelvan a sus estaciones y sigan cocinando”. Eso no se hace.

Mientras Damián seguía feliz por su sádica ocurrencia, Germán Martitegui comenzó a recorrer las estaciones, y estaba todo más o menos bien hasta que llegó a la de Sol Pérez, que estaba desencajada. “Comportate como una finalista: como te ven te tratan”, la frenó con la famosa frase de Mirtha Legrand.

La marcación surtió efecto, porque desde ese momento la concursante se reafirmó en su idea de plato y llegó a buen puerto con dos preparaciones. No le alcanzó y por un tema de emplatado quedó fuera de competencia, pero seguramente a partir de ahora la frase de la “Chiqui” le va a resonar en la cabeza cada vez que se acerque a una olla.

LA NACION