MasterChef Celebrity: participantes “penalizados”, una vecina muy preguntona y la incomodidad de Marixa Balli

Este martes por la noche, el segundo grupo de concursantes de MasterChef Celebrity se enfrentó a una prueba para determinar quiénes se quedarían con los delantales blancos que permiten el paso hacia el balcón y quiénes merecerían el delantal gris que los lleva a la gala de última chance. Momi Giardina, ausente por enfermedad, pasó directamente a la gala de eliminación.

El desafío principal fue preparar milanesas con guarnición a elección, pero antes de conseguir la materia prima necesaria tuvieron que prestarse a un juego: colgarse una bolsa del cuello y atrapar en ella las pelotas que los miembros del jurado, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, les arrojaban detrás de un muro.

Como era de esperarse, los concursantes más altos, como Maxi López y el Chino Leunis, lograron atrapar el número más alto de pelotas y las concursantes de más baja estatura no tuvieron tanta suerte. De hecho, Marixa Balli logró encestar solo cinco. Leunis le “cedió” dos de las suyas, pero fue penalizado por eso: debió desechar dos pelotas de su cosecha.

La cantidad de pelotas determinó el número de ingredientes que pudieron elegir en el mercado. Algunos debieron enfrentar otro desafío al momento de cocinar: Eugenia Tobal casi no logra concentrarse porque recibió decenas de consultas de Sofi Martínez, ubicada justo detrás suyo.

Balli también recibió una consulta que la puso nerviosa. La conductora, Wanda Nara, pasó por su estación y le dijo que su exmarido, Maxi López, le había confesado en una reunión familiar que hace un tiempo tuvo un romance con una de las concursantes y le confesó que pensaba que se refería a ella. Marixa, algo incómoda, le negó esa versión: “Los futbolistas no son lo mío”, aseguró, mientras luchaba para dar vuelta sus milanesas en la sartén.

“Solo estuve con uno, que es muy famoso y estuvo en la selección, pero no puedo decir ni una pista ni una inicial. Los mejores son los médicos... No es lo ideal, pero me daría al menos seguridad: si me engaña, al menos estoy segura con la salud”, confesó.

El primer concursante en pasar al frente para enfrentar al jurado fue Leunis, uno de los pocos que no eligió carne. Sus milanesas de gírgolas las acompañó con lechuga, peras acarameladas y queso azul. Su plato cosechó críticas del pastelero y elogios de los dos chefs.

Balli, que presentó milanesas de bola de lomo con espárragos y cherrys, también recibió elogios y, de hecho, le dieron formalmente la “bienvenida” a MasterChef.

Alex Pelao no estaba conforme con su presentación: una milanesa de pollo con morrón asado, panceta y papas al horno. Sin embargo, las críticas que recibió no fueron negativas.

López, a diferencia de Alex, pasó al frente confiado con su plato y contó que está muy familiarizado con las milanesas porque su esposa, Daniela Christiansson, en este embarazo tiene todo el tiempo antojo de milanesas. “Hay que ver quién le hace las milanesas, ahora que él está en la Argentina”, quiso pincantearla la conductora, pero no tuvo respuesta de su exmarido.

El exfutbolista presentó milanesas de nalga con papas fritas y salsa de tomate, y, una vez más, a Betular no le gustó y, en este caso, sus compañeros tampoco balancearon las críticas.

Al igual que Alex, Valu Cervantes, también eligió hacer milanesas de pollo, en este caso acompañadas con acelga y salsa blanca. “Es un cuadro. Esta es la milanesa perfecta”, señaló Martitegui apenas vio su presentación. Luego de probar, De Santis aseguró que esa era la mejor milanesa de todas las temporadas.

La Joaqui fue la única que preparó milanesas de berenjena, en este caso acompañadas con guacamole y ensalada fresca, y también cosechó una buena devolución.

Diego “Peque” Schwartzman comenzó con el pie izquierdo: se olvidó de agarrar pan rallado en el mercado y por eso debió transformar sus milanesas de cerdo en escalopes a la fugazzeta con boniatos y zanahorias fritas. A Betular su plato le pareció “extraordinario”, pero señaló lo evidente: no eran milanesas.

Tobal, a su vez, caminó hacia el jurado “confiada” y “tranquila” con sus milanesas de bola de lomo rellenas de jamón, parmesano y cebolla, y guarnición de tomates salteados. Sin embargo, Martitegui encontró un exceso de jamón en su preparación, mientras que los otros dos miembros del jurado elogiaron el plato.

La anteúltima en pasar fue Sofi Martínez, y lo hizo junto a su milanesa de pollo con puré de zanahoria, una receta de su abuela. De Santis halló la milanesa muy seca y Betular le recomendó que sale más la mezcla antes de empanar.

Por último, Esteban Mirol presentó una milanesa de carne con guarnición de ensalada fresca, morrones asados y mayonesa casera con pepinos. “La mayonesa se te cortó”, señaló Martitegui, y le marcó que, encima, la esparció por toda la preparación.

Después de deliberar, el jurado decidió que Alex, Valu, Marixa, Tobal, Leunis y el Peque se alzaran con los delantales blancos que les garantizan el pasaje a la siguiente ronda. Los demás, deberán medirse el jueves con los participantes que quedaron fuera del balcón con la esperanza de zafar de la gala de eliminación del domingo.