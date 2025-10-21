Llega al aire Like FM con una nueva propuesta musical, la emisora de Cosquín Rock cumple un año y la cobertura de las elecciones

Mientras siguen con el periodo de prueba, el próximo lunes 3 de noviembre, estará al aire Like FM 102.1. La emisora hará un relanzamiento integral que incluye nueva imagen, programación, staff, y una fuerte expansión hacia las plataformas digitales y de streaming desde likefm.com.ar, sus redes sociales y su nueva transmisión en vivo en Kick, Twitch y YouTube, llevando su programación a una audiencia cada vez más conectada y multiplataforma.

La radio, que pertenece a Prisa Publicidad y Loop Media cuyo Gerente General es Tomás Da Silva, saldráal aire de unos estudios de la calle Humboldt en el barrio de Palermo. La emisora apuesta por un perfil joven-adulto, con una musicalización contemporánea, centrada en grandes hits del pop. La frecuencia es bastante desconocida para el AMBA (ya que es un canal adyacente de Aspen 102.3 - Frecuencia de Clase A y nombre que explota el Grupo Octubre), y nació de un acuerdo entre Prisa Publicidad y Loop Media con FM La Patriada que cuenta con autorización por parte de Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) para la operación, según informó Da Silva a LA NACION.

Cosquín Rock Radio celebró su primer aniversario bajo la gestión de Cadena 3

Cosquín Rock Radio 95.5 FM (Córdoba) celebró su primer aniversario desde su relanzamiento bajo la gestión de Cadena 3 Argentina, uno de los multimedios más importantes del país. La emisora cordobesa, conmemora así una nueva etapa en su historia, con el objetivo de ampliar su alcance y proyectarse a nivel nacional.

La radio nació en 2018 como un proyecto conjunto entre el Grupo Gamba, la productora En Vivo Producciones de José Palazzo, creador y organizador del festival Cosquín Rock, con la idea de trasladar el espíritu del histórico evento musical al formato radial.

En sus primeros años, funcionó bajo el nombre de Cosquín Rock FM, transmitiendo en la frecuencia 90.3 FM de Córdoba y también a través de streaming, con una programación centrada en el rock nacional, el blues y contenidos temáticos.

En 2024, el Grupo Gamba anunció el fin del acuerdo con En Vivo Producciones, y la marca pasó a manos de Cadena 3, que relanzó la emisora con una propuesta renovada y mayor proyección federal, bajo el nombre Cosquín Rock Radio y la dirección de José Palazzo.

Rivadavia y Splendid con programación especial para las elecciones

El próximo domingo 26, las radios AM del Grupo Alpha Media, Rivadavia AM 630 y Splendid 990 AM, ofrecerán programaciones especiales para cubrir minuto a minuto las elecciones legislativas nacionales.

Por el lado de Rivadavia, de 6 a 12, la programación no tendrá cambios, eso quiere decir que de 6 a 9, Jorge Pizarro hará Un día de estos; Camila Dolabjian hará de 8 a 9 #CódigoDolabjian y, de 9 a 12, Franco Mercuriali hará su clásico #Mercuriali630.

Luego desde las 12 hasta el cierre de la jornada electoral, los periodistas y figuras de la radio como Nelson Castro, Cristina Pérez, Jonatan Viale, Débora Plager, Nacho Ortelli, Guadalupe Vázquez y Willy Kohan informarán todo lo que va a ir sucediendo durante la tarde, el cierre y los primeros resultados.

Por su parte, Splendid, hará una programación desde las 7, hasta el cierre de la jornada. Durante la mañana Carolina Fernández, Verónica Morilla y Álvaro Norro irán anticipando lo que transcurra desde la apertura del proceso electoral hasta el mediodía; desde ese momento y hasta la primera tarde harán lo propio Leo Uranga, Laura Ojeda y Ramón Indart. Por la tarde, y antes de cierre, estará Milva Castellini. Desde las 18, inmediatamente detrás del cierre de los comicios, se escucharán a Luisa Valmaggia, Fernando Cerollini y Alejandro Gomel. Por la noche, y ya con los resultados, la programación estará a cargo de Alfredo Casado y Mayra García. Cabe destacar que, durante toda la jornada, la AM 990 contará con el análisis político de la primera línea semanal de la emisora: Rolando Graña, Fabián Doman y Antonio Fernández Llorente.