Luis Ventura sufrió un accidente en MasterChef Celebrity y tuvo que ser atendido de urgencia

Luego de haber sido salvado en MasterChef Celebrity (Telefe) -lo que terminó con la eliminación de Jorge ‘Roña’ Castro-, Luis Ventura quiere ganarse un lugar en el reality culinario mientras intenta superarse cada día con los platos que cocina. Pese a que este lunes logró la aprobación del jurado, su performance terminó en accidente y tuvo que ser atendido de urgencia.

Luis Ventura y una performance accidentada (Foto: Captura TV)

El periodista preparaba una tortilla y, al momento de darla vuelta con el plato y la sartén, la maniobra le jugó una mala pasada. Apenas atinó a decir “Tengo que dar vuelta la tortilla...”, las llamas de la hornalla comenzaron a propagarse. Pese a que lanzó un grito, actuó con rapidez y evitó lo que podría haber sido una desgracia.

Aunque sus compañeros lo ayudaron, el presidente de APTRA decidió seguir con su plato más allá del dolor. Luego de que lo asistieran los médicos, regresó a la estación, terminó la preparación y comentó con humor: “Doy vuelta... como quede“. Mientras que, con ironía, completó: ”Un gran periodista puede convertirse en un paciente del Instituto del Quemado”.

Wanda Nara y Luis Ventura se lanzan varias chicanas en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @wanda_nara @luisventurasoy)

Ventura se destaca en la competencia por protagonizar picantes idas y vueltas con Wanda Nara. La conductora le reprochó en varias ocasiones el Martín Fierro, pero fue más directa en la gala de eliminación, cuando los concursantes tenían que cocinar unas albóndigas de cerdo y cordero con papas españolas, bañadas en una salsa de cuatro quesos. “¿Qué injerencia tienen los comentarios de este jurado en las chances de este programa del Martín Fierro del año que viene, ponele?”, preguntó Germán Martitegui.

Luis Ventura y los reproches que le hacen en MasterChef Celebrity por el Martín Fierro

“En función del resultado de hoy, le veo grandes posibilidades”, deslizó Ventura. Y aunque la devolución que recibió de las albóndigas fue buena, la conductora remató: “Yo no supero el Martín Fierro de conductora que perdí”.

