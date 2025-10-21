Luis Ventura sufrió un accidente en MasterChef Celebrity y tuvo que ser atendido de urgencia
El periodista generó preocupación entre sus compañeros del reality culinario al quemarse mientras cocinaba; “Un gran periodista puede convertirse en un gran paciente”, lanzó
- 2 minutos de lectura'
Luego de haber sido salvado en MasterChef Celebrity (Telefe) -lo que terminó con la eliminación de Jorge ‘Roña’ Castro-, Luis Ventura quiere ganarse un lugar en el reality culinario mientras intenta superarse cada día con los platos que cocina. Pese a que este lunes logró la aprobación del jurado, su performance terminó en accidente y tuvo que ser atendido de urgencia.
El periodista preparaba una tortilla y, al momento de darla vuelta con el plato y la sartén, la maniobra le jugó una mala pasada. Apenas atinó a decir “Tengo que dar vuelta la tortilla...”, las llamas de la hornalla comenzaron a propagarse. Pese a que lanzó un grito, actuó con rapidez y evitó lo que podría haber sido una desgracia.
Aunque sus compañeros lo ayudaron, el presidente de APTRA decidió seguir con su plato más allá del dolor. Luego de que lo asistieran los médicos, regresó a la estación, terminó la preparación y comentó con humor: “Doy vuelta... como quede“. Mientras que, con ironía, completó: ”Un gran periodista puede convertirse en un paciente del Instituto del Quemado”.
Ventura se destaca en la competencia por protagonizar picantes idas y vueltas con Wanda Nara. La conductora le reprochó en varias ocasiones el Martín Fierro, pero fue más directa en la gala de eliminación, cuando los concursantes tenían que cocinar unas albóndigas de cerdo y cordero con papas españolas, bañadas en una salsa de cuatro quesos. “¿Qué injerencia tienen los comentarios de este jurado en las chances de este programa del Martín Fierro del año que viene, ponele?”, preguntó Germán Martitegui.
“En función del resultado de hoy, le veo grandes posibilidades”, deslizó Ventura. Y aunque la devolución que recibió de las albóndigas fue buena, la conductora remató: “Yo no supero el Martín Fierro de conductora que perdí”.
¿Quiénes son los participantes que siguen en juego?
- Evangelina Anderson
- Alex Pelao
- Valentina Cervantes
- Luis Ventura
- Sofi Martínez
- La Joaqui
- Diego “Peque” Schwartzman
- Momi Giardina
- Maxi López
- Esteban Mirol
- Emilia Attias
- Andy Chango (Andrés Fejerman)
- Susana Roccasalvo
- Ian Lucas
- Claudio “Turco” Husaín
- Marixa Balli
- Eugenia Tobal
- Agustín “Cachete” Sierra
- Miguel Ángel Rodríguez
- Chino Leunis
- Julia Calvo
- Sofía “La Reini” Gonet
