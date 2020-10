Claudia Villafañe y su hija Dalma Maradona. Crédito: Gentileza Telefe

Ya se ha dicho que si algo caracteriza a MasterChef Celebrity de otras competencias culinarias es la variedad de desafíos. No se trata de, noche a noche, repetir un plato modelo de la mejor manera posible, sino que cada encuentro ofrece un reto nuevo.

La semana comenzó con la aparición sorpresa de familiares y parejas, para ayudar a los ocho aspirantes de la ronda. Claudia Villafañe y Roberto Moldavsky cocinaron con sus hijas, Dalma y Galia; Vicky Xipolitakis y Belu Lucius, brillaron a pesar de la presencia de sus hermanas, Estefi y Emilia; y al Turco García, al Polaco y a Fede Bal, los acompañaron sus parejas: Mariela, Barby y Sofía.

Si algo quedó claro en la hora que tuvieron para recrear algunas recetas clásicas como costillas de cerdo a la riojana, lemon pie, suprema a la Maryland o un postre Balcarce, fue que en muchos casos los invitados llevaron mejor el pulso de la receta que los mismos participantes.

Hubo excepciones, como el caso de las hermanas Xipolitakis. Vicky, como ya se vio, no sabe agarrar una sartén, pero consigue resultados inesperados; en cambio Estefi no supo ni prender una hornalla. Vaya como ejemplo la descripción de su experiencia en la materia: "Sé hacer un huevo mojado. Sé ponerlo adentro del agua y no tiene que llegar al minuto para que no salga con salsita".

Galia Moldavsky, de arranque, confesó que lo de ella no es la gastronomía, "pero nos gusta comer, y esa es la base de toda buena sociedad". En este caso, la sociedad no fue muy productiva, porque quedaron bien abajo en la tabla de posiciones. Sí, en cambio, demostraron ser los más divertidos de la noche.

Otros que fallaron, tanto juntos como por separado, fueron Barby Silenzi y El Polaco. Un lemon pie crudo, sin voluntad, borró todo el buen desempeño que el cantante había tenido en noches anteriores.

El programa del lunes le dio un respiro a Vicky y a Claudia, y dejó al resto de sus compañeros -muchos de ellos favoritos- nuevamente en el camino de abandonar el programa. El jueves llegará para uno de ellos la tranquilidad, y para el resto la confirmación de una sentencia.