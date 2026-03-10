Uno por uno: quiénes son los ocho finalistas de MasterChef Celebrity

Con la gran final de MasterChef Celebrity (Telefe) cada vez más cerca, la competencia entra en una etapa decisiva y cada gala se vive con mayor tensión. En ese contexto, el programa atravesó una noche especialmente emotiva con una inesperada doble eliminación, en la que el jurado decidió que dos participantes abandonaran el certamen en la misma jornada. La salida de La Joaqui y El Chino Leunis no solo sorprendió a sus compañeros, sino que también generó repercusión entre los seguidores del reality, que ahora ponen la atención en quiénes continúan en competencia y cuáles son sus posibilidades de llegar a la instancia final.

Tras la salida de La Joaqui y El Chino Leunis, el certamen quedó reducido a un grupo de ocho participantes que continúa en carrera por el título. Quienes siguen en competencia son:

Maxi López

La pelea en italiano entre Wanda Nara y Maxi López que se volvió viral

Maxi López se convirtió en una de las grandes revelaciones de MasterChef Celebrity Argentina. El exfutbolista sorprendió al sumarse al reality tras años viviendo en Europa y al compartir pantalla con su exesposa Wanda Nara, con quien durante mucho tiempo mantuvo una relación conflictiva. Su participación no solo llamó la atención por ese contexto, sino también por su autenticidad y compromiso dentro de la competencia, lo que rápidamente lo posicionó como uno de los participantes más queridos por el público y como una de las figuras destacadas de esta edición del certamen.

Emilia Attias

Emilia Attias sigue en carrera por el título Adrian Diaz Bernini

A pesar de contar con una extensa trayectoria en la industria del entretenimiento, con recordados papeles en ficciones como Casi Ángeles y una consolidada carrera en el mundo del modelaje, Emilia Attias sorprendió con su participación en el reality de cocina. A lo largo de la competencia logró destacarse con distintas preparaciones que recibieron devoluciones positivas por parte del jurado, lo que le permitió avanzar con firmeza y posicionarse entre los participantes que llegaron a las instancias finales del certamen.

Evangelina Anderson

El vínculo entre Evangelina e Ian generó fuertes rumores durante la competencia

Evangelina Anderson llegó a MasterChef Celebrity tras atravesar un año personal complejo marcado por su separación de Martín Demichelis, luego de 18 años de relación y tres hijos en común. Su participación en el reality mostró una faceta renovada dentro del mundo del entretenimiento, aunque también quedó envuelta en una polémica luego de que se filtraran fotos junto a Ian Lucas a los besos, lo que desató rumores de romance. Mientras Anderson minimizó la situación y aseguró solo son compañeros de trabajo, el cantante expresó su malestar y sostuvo que lo que ocurrió entre ellos había sido genuino.

Ian Lucas

Evangelina e Ian, entre rumores y polémica

Actor, cantante e influencer, Ian Lucas llegó a MasterChef Celebrity con una enorme comunidad digital que supera los 37 millones de suscriptores en YouTube y con canciones populares como “No voy a llorar por ti” y “QUIÉN DIJO?”. Dentro del reality sorprendió al mostrarse como una de las revelaciones en la cocina, destacándose en varios desafíos. Sin embargo, además de su desempeño gastronómico, su nombre también quedó en el centro de la escena por el vínculo que fue construyendo con Evangelina Anderson durante la competencia, una relación que comenzó a crecer entre las hornallas y terminó envuelta en un escándalo.

Sofi “La Reini” Gonet

La Reini se posicionó como una de las favoritas del público

Sofi “La Reini” Gonet fue una de las grandes sorpresas de la competencia. Aunque su perfil era más conocido en el mundo de las redes sociales, donde reúne más de un millón de seguidores en Instagram y suele compartir contenido vinculado al lujo y a su estilo de vida, logró adaptarse muy bien al ritmo del reality. Con el paso de las galas fue consolidando su desempeño en la cocina y hoy se posiciona como una de las posibles ganadoras y favoritas del público.

Marixa Balli

Marixa Balli, una de las sorpresas del certamen

Con una extensa trayectoria en la televisión y un fuerte vínculo con el mundo del rubro textil, Marixa Balli mostró una faceta diferente durante su paso por el programa de cocina. A lo largo de la competencia logró destacarse en varias galas exigentes con platos bien valorados por el jurado, como sus cintas negras con langostinos, viviendo la experiencia como un verdadero proceso de superación personal dentro del certamen.

Agustín “Cachete” Sierra

Cachete Sierra sorprendió con su desempeño en la competencia

Agustín “Cachete” Sierra es un reconocido actor y presentador de televisión argentino que alcanzó popularidad desde muy joven gracias a su participación en telenovelas de Cris Morena como Chiquititas, Floricienta y Casi Ángeles. En MasterChef Celebrity logró sorprender al mostrar una faceta distinta, destacándose por su desempeño en la cocina y por su evolución a lo largo de la competencia, lo que le permitió consolidarse como uno de los participantes que siguen en carrera hacia las instancias finales del reality.

Claudio “El Turco” Husaín

Claudio Husaín cambió el fútbol por la cocina y hoy es finalista de MasterChef

El exfutbolista argentino se destacó como mediocampista en el Vélez Sarsfield multicampeón de los años 90 y también tuvo pasos por River Plate, Napoli y la Selección Argentina. En MasterChef Celebrity logró ganarse el cariño del público y posicionarse como uno de los participantes más queridos del certamen, llegando a las instancias finales del reality. A pesar de haber atravesado algunas galas de eliminación y recibir críticas del jurado, supo mostrar perseverancia y espíritu de superación a lo largo de la competencia.