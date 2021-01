MasterChef Celebrity: la poco higiénica cábala del Polaco para llegar a la final

El Polaco y una superstición bastante extraña. Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2021 • 01:08

En MasterChef Celebrity, si está dentro del reglamento, todo vale. No importa lo raro, bizarro o desagradable que pueda verse. Al menos ese debe ser el pensamiento de Ezequiel "El Polaco", a la hora de convocar a fuerzas paranormales para que lo ayuden a sazonar sus platos.

"Soy competitivo a full. Desde chico, todo lo que hice en mi vida fue con todas las ganas, sino no lo hacía", aclaró el participante, aunque todo tiene un límite. Promediando la noche del martes, a Santiago del Moro se le ocurrió preguntarle si tenía alguna cábala para esta instancia final, y con total naturalidad el cantante enumeró: "Tengo la pulsera de mis hijas, unas medias negras atrás del decorado, que siempre toco cuando salgo para acá". ¿Unas medias?

Sí, unas medias. Parece ser que el Polaco descubrió que uno de los secretos de su éxito fue dejarlas desde el primer día al lado de la puerta a la que ingresan al estudio. Raro. Sin saber si le estaba hablando en serio o en broma, Del Moro le pidió pruebas, y ahí fue el participante a buscarlas. "¿Así llegaste a la final? Pero son medias sucias", le dijo al verlas.

De todos modos, y bajo promesa de conjurar a los espíritus de la buena suerte, el conductor también las tocó, mientras Claudia Villafañe no podía creer lo que veía. "Espero, Santiago, que hoy me vaya bien porque me arruinaste la cábala. Ahora la sabe todo el mundo", amenazó el Polaco y a lo mejor tenía razón, porque terminó la noche entre los mejores.