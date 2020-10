MasterChef Celebrity: El Polaco recordó a Silvina Luna con un curry

El Polaco contó a quién observó una vez preparar curry Crédito: Telefe

Durante la gala de eliminación del domingo en MasterChef Celebrity, el jurado le propuso a los participantes el desafío de preparar un curry, respetando las características de ese plato según se realiza en el sudeste asiático. Muchos de los concursantes tuvieron dificultades con una preparación con la que no estaban familiarizados, y debieron dejarse llevar por su intuición. Pero Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk sorprendió a los televidentes cuando confesó quién le había preparado curry en el pasado.

Santiago del Moro, en su rol de conductor, convocó a El Polaco al frente para que Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, junto a la especialista Christina Sunae, evaluaran su plato. Con un poco de ironía, Donato dijo que lo suyo en realidad parecía más un "alto guiso".

Al momento de probarlo, Betular le preguntó si estaba familiarizado con el preparado del curry, y el músico contestó: "Nunca había hecho curry. Una sola vez, una novia que tuve era de religión budista y le gustaba la comida hindú. Me cocinó pollo al curry, y por eso algo me acordaba del color. Pero nunca me imaginé que iba a estar en MasterChef haciéndolo", y entre risas confesó que se arrepentía de no haberle prestado más atención.

Luego de ese comentario, Donato probó el plato y dijo: "El recuerdo de tu novia no sé si removió cosas.". El Polaco no lo dejó terminar la frase y sonriendo contestó: "Me acordé de la comida". Muy atento al intercambio, Santiago del Moro no dudó en preguntar: "¿Era Silvina Luna la novia budista?". Y con una expresión de picardía, el músico asintió. De ese modo, entonces el conductor remató: "Para Silvina Luna, este plato".

