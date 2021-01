MasterChef Celebrity: la próxima temporada del reality ya tiene a su primera confirmada

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 17:04

Tras el éxito de la primera temporada de MasterChef Celebrity, llega la primera participante confirmada para la segunda edición del concurso de cocina. Si bien vienen circulando varios nombres, la primera en firmar contrato fue Carmen Barbieri. En diálogo con Flor de equipo, la actriz dijo: "Estoy feliz porque la cocina para mí es una terapia".

Carmen siguió de cerca la primera edición debido a que su hijo, Federico Bal, fue uno de los participantes. "Fede me dijo que la pasó tan bien... Él se sintió en casa. No es lo mismo cocinar en tele que en tu casa y en esos tiempos. El Gato Dumas me enseñó esa cocina de autor en la que aprendés a emplatar", sumó en el magazine conducido por Florencia Peña. Además reveló que tanto la tarta de atún como el flan de queso son sus platos predilectos. Y hasta se animó a cocinar su famosa receta de pechugas de pollo en la cocina del ciclo.

Carmen Barbieri, la primera en sumarse a la segunda temporada de MasterChef

Más allá de amar la cocina, Barbieri sabe de antemano algunas reglas de esta competencia y su hijo la aconseja sobre cómo conquistar a los jurados. "Primero tenés que deslumbrar a Germán Martitegui", le dijo Bal en un video que mostraron en el programa de Telefe.

Barbieri es la primera en firmar pero no es la única que estará entre la selección especial de celebridades que pondrán sus manos a disposición de la cocina de MasterChef. Entre los nombres que circulan se encuentran: Claudia Fontán, Andrea Rincón, Flavia Palmeiro, Sol Pérez y Candela Vetrano. También se rumorea que podrían sumarse al reality Carola Reyna, Nicolás Riera, Mex Urtizberea, Karina Jelinek, Darío Lopilato, Catherine Fulop, Lola Latorre, Gladys "La Bomba Tucumana", Hernán Drago, Dalia Gutmann, Agustín "Cachete" Sierra, Jimena Barón y Marcelo de Bellis, entre otros.

Por el momento, la primera confirmada es Barbieri, y, se estima, en febrero comenzarán las grabaciones de la segunda temporada de lo que fue el programa con más rating de la televisión argentina durante el segundo semestre de 2020.

MasterChef Celebrity 2 volverá a contar con la conducción de Santiago Del Moro y los especialistas gastronómicos encargados de evaluar los platos serán Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Conforme a los criterios de Más información