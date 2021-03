MasterChef Celebrity: quién fue el autor de una “aberración” culinaria inspirada en El Padrino

En la competencia por los beneficios que otorgan las medallas concedidas a las mejores preparaciones, MasterChef Celebrity comenzó el programa de este miércoles como en una sala de cine. Pochoclos, butacas y acertijos de películas fueron el preámbulo al posterior despliegue de la creatividad sobre las hornallas en una prueba en la que uno de los seis participantes de la jornada obtuvo el pase directo a la gala de eliminación del domingo.

Mientras Donato de Santis simulaba alumbrar con una pequeña linterna, en el rol del acomodador, los asientos para que los concursantes pasaran al frente, el conductor del programa, Santiago del Moro, marcó la pauta: siguiendo una serie de pistas, los aprendices a chefs debían adivinar los nombres de las películas escondidos bajo unas campanas.

Claudia Fontán demostró ser la más ágil a la hora de responder: Los Pitufos, Misión Imposible y El Padrino fueron los títulos de sus aciertos, y al ser invitada a elegir uno de los filmes como fuente de inspiración para preparar las recetas de la noche, se inclinó por la obra maestra de Francis Ford Coppola.

El plato de tallarines con albóndigas de Claudia Fontán fue uno de los más celebrados de la noche Adrian Diaz (c)

Con su propuesta de tallarines con salsa de tomate y albóndigas, Fontán deslumbró al jurado. “Estoy para poner El padrino parte I con un bowl de estas albóndigas arriba. Mi abuela hacía los fideos así, con el grosor igual que el ancho. Me encantaron, me siento como en New York... una ametralladora y caigo sobre la albóndiga”, expresó Germán Martitegui cruzando paralelismos con la película.

María O’Donnell también recibió halagos por sus cannolis de canela, chocolate, ricota y azúcar impalpable. “Después de los tallarines (de Fontán), me comería seis o siete cannolis de estos. Parecen caseros, me gustaron mucho”, acotó en este caso Martitegui. Incrédula, la periodista expresó: “Creo que no me pasó nunca en el certamen que Germán dijera algo así de algo mío”.

Un postre a base de peras con vino tinto y salsa de mascarpone elaborado por el actor Gastón Dalmau también recibió el pase a la siguiente ronda del concurso, lo mismo que los tallarines con albóndigas y salsa de tomate elaborados por el periodista Fernando Carlos, aunque a su plato le faltó “power”, puntualizó Donato de Santis.

MasterChef Celebrity: Hernán "El Loco" Montenegro se la jugó con un sánguche de albóndigas al estilo Little Italy en New York - Fuente: Telefe

El delantal negro de la noche, que condenaría a uno de los concursantes a la prueba de eliminación del domingo, se disputó finalmente entre una osada propuesta de Hernán “El Loco” Montenegro de sándwich con albóndigas al que bautizó como Little Italy, y los cappellettis de mozzarella y nuez con pollo, jamón crudo y salsa de tomate elaborados por Sol Pérez.

Sobre el plato del primero, Damián Betular puntualizó: “No terminé de definir los sabores por la cantidad de ajo y la acidez de la salsa. Algo no lo termina de hacer rico y hay excesos”. Y Martitegui agregó lapidario: “Fue una muy buena idea y estábamos todos emocionados esperándolo, pero es como un choripán en un puesto a las cuatro de la mañana cuando pasás y están cerrando”, fueron sus palabras, con las que discrepó el autor del plato. “Si en la Costanera a mí me dan un sándwich como el que hice, lo garpo dos veces”, rebatió Montenegro.

"Es una aberración", Germán Martitegui castigó a Sol Pérez por sus capeletis de mozzarella y nuez - Fuente - Telefe

Sin embargo, a pesar de las críticas hacia su preparación el jurado consideró que las pastas elaboradas por Sol Pérez merecían el menor puntaje de la jornada. “Estoy levantando con mi tenedor una tira de 12 centímetros de jamón crudo sostenida por su grasa, ¿qué necesidad había?”, lanzó Martitegui. “¿Qué tiene que ver el pollo con El Padrino?”, preguntó a continuación De Santis, quien objetó, además, que la verdura “estaba cruda y el jamón estorbaba”.

“Es una aberración”, culminó Martitegui y se encargó de anunciar el pase directo de Sol Pérez a la gala de eliminación. “No puedo creerlo, no quiero cocinar los domingos: el domingo es depresivo, es para sentarte a mirar MasterChef y comer”, rezongó la conductora, aunque fue crítica con su propio plato.

LA NACION