Crédito: gentileza Telefe

10 de noviembre de 2020 • 01:16

Aunque insistan con ello, no siempre obtener "la medalla de beneficios" al mejor de la semana anterior es algo necesariamente positivo. Ha sucedido en más de una ocasión que la supuesta ventaja para el que lleva el galardón se relacione con el perjuicio a un compañero en pos de una ventaja, por lo que no es bien visto.

Algo así le pasó a Leticia Siciliani este lunes, cuando mediante un juego improvisado para la ocasión se enteró de que su medalla dorada le permitía sumar cinco minutos al tiempo propio estipulado para preparar la receta (lo que en esta competencia es una eternidad), o trasladar esa posibilidad a dos compañeros a elección.

Desde la primera semana, Leti y Sofía Pachano forjaron una amistad que se convirtió en equipo a la hora de jugar. Incluso Sofi llegó a decir que eran ellas dos "contra el resto del mundo", además de reconocer que la lleva en su auto a las grabaciones. Pero parece que no más, porque a la hora de elegir a quién brindarle el tiempo extra, Siciliani fue terminante: "Elijo a Nati, para ayudar al Polaco y porque es una de las primeras veces (Natalie Pérez reemplaza al cantante mientras se recupera de Covid), y a Fede, porque siempre está en la misma que yo, siempre se quiere ir, siempre se ofusca, y quizás hoy le venga bien".

Todos aplaudieron su compañerismo. ¿Todos? En realidad no, porque quedar afuera en la selección le cayó a Pachano como un balde de agua fría. Quedó en el aire la sospecha de que, detrás de la movida de Leticia, hubo una cuidada estrategia ya que, su ahora examiga, es una de las mejores de la competencia.

Pero pasó algo que fue todavía peor, porque a la hora de juzgar su Musaka con ensalada griega, Dolli Irigoyen fue terminante: "Los sabores no están integrados porque le faltó horno", mientras que Damián Betular -que por algo es cocinero- se regodeó echando leña al fuego: "Sofi, la Musaka era muy linda de vista, pero le faltaron cinco minutos de horno para que realmente sea increíble. Le podés agradecer a Leti que no te dio esos cinco minutos, que realmente fueron los que te faltaron para que se amalgame todo. Hoy tenés delantal gris". De ahora en adelante, en la competencia no hay amistad que valga.