MasterChef Celebrity: Sebastián Yatra llegó a las cocinas, y Marixa Balli le dedicó un baile muy especial

A las diez y cuarto de la noche del lunes, comenzó una nueva semana en MasterChef Celebrity. “Hoy es noche de beneficios” adelantó Wanda Nara al momento de recibir a Susana Roccasalvo, el “Turco” Husaín, Marixa Balli, Maxi López, Ian Lucas, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson y el “Chino” Leunis. Al momento de ver la decoración del estudio, Evangelina notó que todo tenía “los colores de Colombia”, y al respecto Donato de Santis expresó: “A través de los colores y los sabores, podemos viajar en el mundo, y hoy nos toca Colombia, un país que a nivel gastronómico tiene muchísima variedad”.

A continuación apareció el invitado de la velada, al que Wanda presentó como su “colombiano favorito”, y así entró en escena Sebastián Yatra. Ante el aplauso de todos los presentes, Maxi López expresó que su canción favorita del artista es “Traicionera”, y agregó: “Nos la ponemos a cantar, ¡y te cuento también otras cosas!”.

Al momento de explicar la consigna de la noche, Germán Martitegui detalló: “La cocina colombiana es tan especial, porque fusiona la cocina tradicional, con la española y la africana. Y esta noche van a tener que traer esos sabores a estas cocinas”. En su turno, Damián Betular concluyó: “Elegimos tres platos típicos de Colombia, que deberán realizar en sesenta minutos esta noche”.

Mientras todos los participantes sufrían con sus respectivas preparaciones, Yatra paseaba por todas las estaciones. Y cuando llegó a la de Marixa, la mediática no ocultó el interés que le provocaba el músico. Entre risas y jugando a seducirlo, ella le hizo un baile al ritmo de “La Cachaca”, ante a divertida mirada del colombiano.

Todo transcurría con normalidad, hasta que de golpe sonó una chicharra que anunciaba que la noche iba a complejizarse. Y así fue cuando Donato vociferó: “Estamos con un antojito colombiano. Van a tener que hacer una arepa rellena de queso, ¡y la van a tener que traer acá!”.

Luego mucho esfuerzo y mucho nervio, Maxi fue el primero en presentar su arepa, por lo que pudo continuar con el plato de la noche. Al jugador de fútbol le siguieron luego Ian y el “Turco”, y también Susana Roccasalvo. Marixa fue de las que entregó última sus arepas, mientras Yatra y el trío de jurados, de a poco probaban el plato. Muy honesta, en ese instante Marixa confesó: “Lo único que me interesa, es si le gusta a Yatra”. Por su parte, Sebastián aseguraba: “Marixa me cae muy bien, voy a probar su arepa”, aunque luego del primer bocado, su expresión fue de relativo disgusto.

La devolución

El Chino Leunis fue el primero en presentar su plato, que consistió en unas papas rellenas y huevo perico, sobre los que Donato opinó: “Al huevo le faltó un poco más de ese sabor colombiano, y a la bola no le siento tanto el sabor al relleno”. Luego llegó el turno de Evangelina con sus patacones con hogao, pero la devolución no fue del todo favorable, como señaló Martitegui: “El patacón está un poco aceitoso, está sabroso, pero habría que aplastarlo un poco más, y acordarse de ponerle sal”.

Marixa Balli llevó su pescado envuelto en hojas de plátano y patacones, y muy risueña, la “Cachaca” se refirió a Yatra y aseguró: “Es muy seductor y te canta, ¿qué más le podemos pedir a la vida?”. Con respecto al plato, su elaboración no fue muy buena, y Martitegui apuntó: “El pescado está a punto, pero le falta ese sabor caribeño que acá no llega”. Sin perder la vista en su objetivo, Balli solo atinó a decir sobre Yatra: “Le bailé de espalda, le bailé de frente, ¡ya no sabía qué hacer!”.

“El trabajo que me costó hacerlo” reconoció Ian, cuando llevó su Ajiaco con patacones y hogao, y Donato consideró: “Me sorprende para bien. Este ajiaco es un avance importante, no se alcanzó lo que estamos esperando, pero reconozco tu gran esfuerzo y ganas de llegar donde querés llegar”. El Turco elaboró papas rellenas, y la devolución por parte de los especialistas fue mixta.

Susana Roccasalvo, otra enamorada confesa de Yatra, hizo un ajiaco con patacones, y Martitegui sorprendió con un importante elogio cuando le dijo: “Está muy bien el punto del choclo, de la papa, quizá hay un exceso de aceite, pero me quedo con el sabor”. Eugenia llevó un pescado envuelto en hoja de plátano, y Donato expresó: “La precisión de ese envoltorio, muy bien. El pescado, muy bien. El condimento, bastante bien. Estoy llegando del avión, veo la costa y los sabores de Colombia”.

Las papas rellenas de Maxi López fueron probadas con algo de escepticismo por los jurados, y Martitegui opinó: “Le falta relleno, y esto no es física nuclear, es una bola de papa que hacen en cualquier casa”.

Al momento de otorgar las medallas, la dorada fue para Roccasalvo, y la plateada quedó en manos de Tobal. Con respecto al temido delantal negro, el perjudicado fue para Marixa Balli, que como no podía ser de otra manera, se lo dedicó a Sebastián Yatra.