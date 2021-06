MasterChef Celebrity: cómo fue la eliminación de Alex Caniggia y qué dijo el jurado

Poco faltaba para las diez y cuarto de la noche, cuando comenzó una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Santiago del Moro recibió a los tres jurados, quienes anunciaron que durante esa noche la prueba iba a consistir en lo que denominaron “un clásico argentino”. Después el conductor llamó a todos los participantes, pero hubo uno que no se presentó a la cita: Alex Caniggia. Si bien desde hace semanas se habla de este faltazo, faltaba ver en pantalla cómo se había resuelto su situación.

En competencia

Los participantes que durante la noche del domingo pelearon por no ser eliminados fueron Claudia Fontán, Sol Pérez, Cande Vetrano, Gastón Dalmau y María O´Donnell. Georgina Barbarossa fue la única que miró la competencia desde el balcón, al ser coronada la mejor de la semana.

Antes de comenzar con el desafío, Del Moro destacó la ausencia de Alex Caniggia, que no se presentó. Por ese motivo, el anfitrión del ciclo expresó: “Alex no ha llegado por cuestiones personales, así que veremos cómo continúa. ¿Qué pasa con él, qué decisión toma el jurado? Por ahora, vamos a continuar como si nada hubiera pasado”. La sorpresa de sus compañeros fue registrada ante las cámaras, ya que en el momento de la grabación, ellos aún no sabían de la renuncia inesperada del influencer.

Más adelante, Donato De Santis tomó la palabra, y detalló la prueba: “La premisa va a ser la creatividad y la innovación. Para el desafío de esta noche deberán preparar en sesenta minutos, la mejor molleja al verdeo con papas noisette”. Luego, Germán Martitegui continuó: “Pero esta vez, no la tienen que replicar, la tiene que mejorar. La tienen que modernizar, y tienen que hacer su propia versión con su toque personal”. Por último, Damián Betular concluyó: “Pueden jugar con la textura de la molleja, de la papa, del verdeo, y con la presentación”.

Luego de una preparación frenética, en la que todos los participantes pensaron distintas formas de reversionar esa comida tradicional, llegó el momento de la degustación. La encargada de romper el hielo fue Claudia Fontán, pero sobre su plato, Martitegui consideró que “no hubo innovación, está picante y no es una buena experiencia”. Dalmau, con papines salteados y repollo en sus mollejas, recibió una opinión lapidaria de Betular: “El papín, no, la molleja está quemada. No hay innovación”.

Sol Pérez acercó su molleja con salsa de soja, y tampoco entusiasmó mucho a los especialistas. En la devolución, Donato aseguró: “Es incomible, tuve que masticar bastante. El puré está pasable, interesante la salsa, pero con el corazón de este plato, pifiaste completamente”. Cande exclamó que iba “a la guerra”, y llevó sus mollejas con kale con jamón crudo y huevos fritos de codorniz, pero su suerte no fue muy distinta a la de sus compañeros. Si bien Martitegui celebró el jamón crudo y los huevos fritos, luego agregó: “La papas, duras como una piedra. Y la salsa no tiene gusto a verdeo, es como un purecito verde”.

La encargada de cerrar la ronda fue María O´Donnell, con un plato marinado en salsa de soja, con maní y vinagreta de hongos. Y luego de recibir un apercibimiento de Martitegui sobre el modo con el que le hablaba a ellos (“El tono, O´Donnell, con el jurado”, le dijo), Betular consideró: “Si cierro los ojos, y no sé lo que estoy comiendo, me daría terror. No es rico”.

“Sabor amargo”

Luego de una extensa deliberación, en la que el jurado consideró que todo fue “un desastre, desilusión total”, finalmente llegó el momento de los anuncios. Para sorpresa de los concursantes, el eliminado fue Alex Caniggia. Y sobre eso, Martitegui explicó: “Alex no se presentó, no hay ninguna causa que justifique que él no esté acá con nosotros. Nos parece que como jurado, teníamos que tomar una decisión y eso fue lo más lógico. Más aún en estas instancias, que estamos eligiendo quién va a tener un trofeo y que no es solo cocinar bien, sino que es responsabilidad y muchísimas otras cosas. Por todas estas razones, lo que decidimos es que Alex Caniggia es el eliminado de esta noche”.

En tanto De Santis se mostró más empático: “Es difícil hablar de una persona que no está, ya que más allá de todo, tuvo un camino interesante, brindó una atmósfera particular en este certamen, me hubiese encantado compartir estas palabras y más. Tiene un saborcito amargo, más allá de las razones, que pudo haber tenido, pero no tenerlo acá para festejarlo por todo lo que hizo hasta hoy”.

Betular retomó el tono de Martitegui: “Alex deja la competencia por decisión nuestra, por no presentarse a un domingo de eliminación, respiren y utilicen esto, porque los cinco platos estaban para irse. Así que recapaciten, mañana empieza una semana nueva con mucha más presión y les vamos a exigir el doble de lo que les exigimos hoy”.

Y para cerrar Martitegui retomó la palabra para hacer un resumen del paso del hijo de Claudio Paul por el certamen. “Yo tenía cero expectativas con Alex como persona, como cocinero, como personaje. Me parece que, como todos, nos fuimos encariñando con un personaje que acá dentro, entre nosotros, resultó ser completamente diferente a lo que las expectativas decían que iba a ser. Pero también estaba esa sospecha: ¿habrá cambiado realmente? La verdad es que uno conoce muy poco de todo esto. Todo el tiempo le fuimos marcando: ‘Mirá que hay límites, reglas, las recetas se leen, mirá que esto, lo otro’. Todo el tiempo percibí que en algún momento iba a chocar con una pared y fue esta. Me da mucha pena que sea de esta de manera. Alex, si estás viendo, nos hubiera gustado despedirnos, como es MasterChef, como hacemos acá, haciendo las cosas de frente. Eso es lo único que tengo para decir”, concluyó.

