El manager de Alex Caniggia, tras la salida del mediático de MasterChef Celebrity: “A él no le gusta perder a nada”

Que Alex Caniggia se va el domingo de MasterChef Celebrity, que se queda, que lo están castigando, que todavía lo quieren. Muchos son los rumores sobre el tema desde que, hace dos semanas, el mediático dejó plantada una grabación. Sin spoilear nada, su manager Fabián Esperón hizo una revelación en Intrusos, por América: “A Alex no le gusta perder a nada”. Y agregó: “Me fui unos días a Mar del Plata y pasé a almorzar con él antes, jugamos al Uno, le gané tres veces y no me dejaba ir. A la vuelta tuve que pasar otra vez para seguir jugando. A ese nivel. En caso de que se vaya, le va a caer pésimo”, lanzó.

Esperón dijo que no puede contar si Alex, uno de los favoritos del público por su particular desenfado, es eliminado o no de MasterChef el próximo domingo “por respeto”. “Lo que sí puedo contar es que Alex está extremadamente contento con el programa, le gusta MasterChef, y está en una instancia que jamás pensamos que iba a llegar ni él, ni yo, ni la producción. Pero está realmente está cansado , vive en Hudson, tiene una hora y media o dos de viaje hasta Martínez, ocho horas de grabación más la vuelta. Está doce horas fuera de su casa . Es joven, pero cada uno hace lo que tiene ganas”, señaló.

Contó que además de manager son amigos y que Alex no es como se muestra. “Alex hace lo que se le ocurre en el momento. Lo conozco de chico y es totalmente diferente a lo que se ve en redes. MasterChef supo mostrar un poco de lo que es. Si no lo conociera, yo sería de quienes lo odiaran, porque parece pedante. Pero no es así. Alex tiene un personaje que puede ser despreciable, pero es respetuoso ”, aseguró.

Esperón recalcó que el mismo Caniggia está asombrado de haber llegado tan lejos en la competencia: “Hay compañeros con los que se lleva bien y con otros no. Por ejemplo, tiene buena relación con Sol Pérez, con La Chepi, con Georgina [Barbarossa]. De Gastón Dalmau no me hace comentarios. Y se hizo amigo de Donato De Santis, pero me dice que últimamente no sabe qué pasa, porque le da con un caño. Respeto sus decisiones. Hablamos mucho, me escucha y muchas cosas las decidimos juntos. Estoy feliz con el programa, me encanta cómo se lo ve, y sé que Alex siente lo mismo. Está contento”.

Finalmente, dejó en claro que las relaciones con Telefe están muy bien: “Alex no es de faltar sin avisar. Si no va, avisa. Yo creo que Alex es el candidato de la gente y quien le da más rating a MasterChef. Su personaje sirve. Es posible que hagamos la tercera temporada de Caniggia libre”. Y sobre los rumores de que Alex se sume a “La Academia”, el nuevo reality de famosos de ShowMatch, aseguró: “nadie me dijo nada”.

LA NACION