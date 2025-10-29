MasterChef Celebrity: sorpresa por el nuevo eliminado en una noche plagada de ironías y alusiones a amores pasados

Este fue un martes atípico en MasterChef Celebrity. El partido entre River Plate y Libertad por la Copa Libertadores que se jugó el último jueves y las elecciones legislativas del domingo hicieron que la segunda gala de eliminación del programa más visto de Telefe se aplazara hasta mitad de semana.

A esta instancia, llegaron los competidores con peor desempeño durante esta segunda ronda: Miguel Ángel Rodríguez, Julia Calvo, Ian Lucas, Sofi “la Reini”, Agustín “Cachete” Sierra, La Joaqui, Claudio “Turco” Husaín, Maxi López y Sofí Martínez. Momi Giardina, a su vez, pasó directamente a esta instancia por haberse ausentado en las pruebas preliminares por encontrarse enferma, y el periodista Esteban Mirol quedó a un paso de salvarse en la gala de última chance, pero perdió por muy poco margen ante Emilia Attías.

Los once se enfrentaron este miércoles a un único desafío: preparar un plato libre, con la única condición de que fuera agridulce y entre sus ingredientes incluyera alguna fruta.

Por supuesto que, tras ir al supermercado, varios participantes dudaban acerca de sus preparaciones, y fueron los integrantes del jurado los encargados de guiarlos y tomar algunas decisiones cruciales acerca de sus platos.

Una vez que pasó la hora que disponían para terminar su preparación, los concursantes se enfrentaron al veredicto de Donato di Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, los miembros del jurado.

“No me feliciten mucho que me emociono”, advirtió La Joaqui, la primera en ser llamada para presentar su plato, mientras sus compañeros la alentaban. La primera de las concursantes en pasar al frente tenía confianza en sí misma, y a juzgar por las críticas que recibió, tenía sus razones.

La cantante preparó un gazpacho con camarones, sandía, pistacho, vinagre de manzana, pepino y tomate. “Está muy bien. Es fresco, veraniego, ácido, dulce. Muy buen trabajo”, indicó Betular, y Martitegui agregó que era un plato “sexy”.

El Turco Husaín, en tanto, cosechó tanto elogios como críticas. El exfutbolista optó por presentar un solomillo de cerdo con salsa de maracuyá, con batatas caramelizadas y ensalada fresca. Para los chefs, la guarnición estuvo perfecta, pero a la proteína le faltó salsa y sabor.

Algo parecido le pasó a Sofi Martínez con su ceviche de langostinos con leche de tigre de maracuyá. El gran problema fue que utilizó diez limones y la acidez fue excesiva.

Julia Calvo, a su vez, fue una de las participantes que quedó en la cuerda floja. Su churrasco de cerdo con ciruela y manzana resultó muy dulce. “Pide a gritos una bocha de americana”, ironizó Betular. Y Martitegui disparó: “Es un pan dulce. Es un exceso. Este plato te puede dejar afuera”.

Luego llegó el turno de Cachete y su chuleta de cerdo con puré de manzana, boniato y frutos secos salteados. Martitegui levantó la chuleta con la mano y le mostró que estaba rígida. Después, le hizo probar el mango, que estaba con cáscara, y al actor se le dificultó tragar. “Hay un avance, pero te falta trabajar”, indicó el jurado.

Mirol, que fue el que llegó mejor posicionado, no logró reivindicarse. “Es matambre de cerdo con unas cebollitas que vienen dentro del frasco, batatas, pera, miel y cebollas caramelizadas y pimientos”, presentó su plato. “A la salsa le falta tiempo de cocción y al puré, todo eso de arriba no le aporta”, señaló Betular.

Ian Lucas fue uno de los pocos que eligió el pollo como proteína, y lo preparó a la naranja, con ciruelas y manzanas caramelizadas, y se lo dedicó a Betular, porque indicó que los consejos que le dio durante esta semana le sirvieron mucho. “Tenías un montón de la salsa que desapareció, el pollo está bien cocido y la porción es muy chica”, indicó el aludido.

Maxi López presentó luego una brochette de cerdo, pera, naranja y cebolla con base de arroz regada con manteca de maní, salsa de soja, ajo y jengibre. “Lo llamé ‘satai de primavera’, porque me gusta la cocina oriental”, explicó ante los jueces.

“Muda. Lo desconozco”, indicó su exesposa, la conductora del ciclo, Wanda Nara. “Igual, que diga ‘maní’ y ‘comida oriental’, siento que todo es una mojada de oreja para mí. Lo sentí así. ¿Estuviste comiendo por oriente vos también", preguntó, picante, haciendo una rara alusión a la China Suárez, la actual pareja de su segundo marido, Mauro Icardi.

“Está muy bien”, resumió Betular, y De Santis rescató el sabor oriental y la presencia de lo agridulce.

Rodríguez fue otro de los que optó por el cerdo. En su caso, presentó un solomillo con salsa agridulce de mango y cilantro, con ensalada de peras, cebollas moradas, choclo y queso azul. “Milagrosamente, todo esto te deja un sabor agradable”, expresó Betular, luego de probar el plato. Y De Santis disparó: “Este plato tiene mucho de Miguel y poco Ángel”.

La anteúltima en pasar fue Giardina, con su matambre de cerdo con guarnición de espárragos y pickles de frambuesa. “Se llama ‘lingote de cerdo a la Martitegui”, indicó la humorista, avergonzando al juez, que se tapó la cara al escucharla. “Este es el ejemplo de algo fantástico que pasa a ser superlativo”, la elogió De Santis, y sus dos colegas se sumaron con elogios.

Y llegó entonces el turno de La Reini, que eligió cocinar ribs de cerdo con chutney de manzana, clines y jengible y papas pay. “Está superbién, tiene un sabor espectacular. Está especiado, bien de sal y de pimienta. Hay una luz”, expresó Betular. “Yo te doy la bienvenida al programa”, sumó Martitegui, y De Santis resaltó que le puso mucho corazón.

“Yo cocinaba ribs con mi novio, que es amigo de Betular”, indicó la influencier, refiriéndose a Homero Pettinato. Y luego, declaró: “Y hoy mi ex me vino bien, la verdad, con el plato. Homero, te amo, volvé conmigo. ¡Por favor, perdoname! Borro mi video de TikTok. Pedoname. ¡Volvamos!“.

Con todos los platos probados, los miembros del jurado debieron deliberar para determinar quién abandonaría el programa. Antes de dar a conocer su veredicto, llamaron a Giardina, La Reini, Husaín y La Joaqui para anunciarles que eran los responsables de los mejores platos de la noche y que, por eso, seguían en competencia.

Después, pasaron López, Martínez, Ian Lucas y Sierra. “Son los que aprobaron ahí. Hay cosas para mejorar”, les anunció Betular, y les anunció que también continuaban en el ciclo.

Para el final quedaron, entonces. Mirol, Rodríguez y Calvo, y por decisión del jurado, fue el periodista, que casi zafa de la gala de eliminación, el elegido para abandonar el programa.