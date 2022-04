MasterChef Celebrity: tras una complicada prueba, quedaron definidos los dos finalistas de la tercera temporada

El miércoles, Juariu fue la vencedora de la noche y se hizo merecedora de un beneficio de cara al último desafío de eliminación de la tercera edición de MasterChef Celebrity. Este jueves, la influencer y los otros dos semifinalistas, Tomás Fonzi y Micaela Viciconte, se enteraron finalmente de cuál era esa ventaja, pero antes hubo tiempo para la emoción.

Mica Viciconte, una de las participantes de MasterChef Celebrity, emocionada ante el jurado Telefe

Frente a ellos, tapadas por un mantel rojo, se encontraban tres chaquetas de chef profesional con sus nombres bordados. “Hoy solo les vamos a marcar el rumbo, pero van a ser ustedes los que tienen que conseguir esta chaqueta y asegurarse un lugar en la final del próximo domingo”, expresó Germán Martitegui. Sus palabras lograron emocionar hasta las lágrimas a Viciconte.

Los tres participantes confesaron que, al comienzo del programa, no se veían llegando a estas instancias finales. “Lo soñaba, pero no lo pensaba”, indicó Juariu. Fonzi, en tanto, reconoció que se conformaba con llegar a finales de diciembre y Mica reveló que su principal objetivo era no ser la primera eliminada.

Llegó luego el momento de conocer el último desafío de eliminación: en una hora, deberían preparar un plato a elección, pero respondiendo a diferentes tipos de cocciones, técnicas y sabores que los miembros del jurado irían pidiendo sobre la marcha. Antes de que fueran al mercado, Damián Betular les exigió que sus preparaciones contaran con una fruta entre sus ingredientes. Germán Martitegui, a su vez, pidió “algo aterciopelado”, mientras que Donato De Santis, sumó “algo frito”. ¿El beneficio de Juariu? La potestad de incumplir con uno de los recados de los jueces, en cada tanda de pedidos.

Es que, una vez que los semifinalistas ya estaban en pleno proceso de preparación, se fueron agregando otras consignas. En la segunda tanda, los jueces pidieron “algo ácido”, “algo picante” y “algo cocido al vapor”. La última consigna fue la que Juariu decidió descartar.

Como ayuda, los participantes tuvieron el mercado abierto durante toda la prueba y contaron con 5 minutos más para que pudiesen llegar a tiempo con sus preparaciones. Pero todavía faltaba el último pedido: De Santis agregó un omelette para acompañar el plato, Martitegui una ensalada incluida en la preparación principal y Betular exigió que utilizaran un mortero. En este caso, Juariu decidió no realizar el omelette.

Las devoluciones

Justamente, fue ella la primera en pasar al frente para la degustación de su plato, que denominó “Lajmashin de la tía”, y que consistió en una empanada árabe abierta con mayonesa de berenjena, salsa picante de morrón asado y cuscús de higo y hierbas.

“Como plato para despedirte de MasterChef o para pasar a la final, está muy bien”, comenzó su devolución Martitegui. Y continuó: “El cuscús está espectacular, el ácido está muy bien, el higo queda muy bien con el cuscús y el picante de la salsa me encanta. Lo que hiciste con la berenjena también está muy sabroso. Me sorprendió que la masa sea tan rígida y tan cocida, y el sabor de la carne es lo único que no reconozco como lajmashin, pero con todo lo demás quedó espectacular”.

Juariu contaba con un beneficio que le brindó una ventaja con respecto a sus compañeros

Betular comenzó recordando que la participante ya había realizado esa misma guarnición en otro desafío. Luego, indicó: “¿La ensalada es la del cuscús? Por ahí le habría venido bien algo más fresco, una cebolla cruda, un tomate cortado, hojas de cilantro, perejil... Después, en los lajmashin que yo comí, la carne estaba mucho más especiada. Y la proporción entre carne y masa, aunque es un plato que se hace desde hace muchísimo tiempo y pasa de generación en generación, es como perfecta. Y acá, por momentos gana la masa y por otros la carne. Hoy era una noche de detalles”.

Luego llegó el turno de Viciconte, que presentó un plato al que llamó “Debut y despedida” que consistía en croquetas de salsa blanca, jamón y mozzarella, puré de zanahoria, ensalada de hojas verdes y vinagreta y omelette de queso.

“A mí, personalmente, el omelette me gusta un poquito más dorado, pero tiene buen sabor”, indicó De Santis, tras probar la preparación. “Por otro lado, hiciste un plato muy inteligente, usaste la fruta -no todos saben que el tomate es una fruta- y esas hojas de espinaca que parecen estar puestas de decoración cumplen plenamente su función, están apenas condimentadas. Y esas croquetas son tan ricas que dan miedo, pero encuentro una textura de terciopelo más ahí adentro que en el puré”, expresó Donato.

Germán agregó: “Las croquetas están espectaculares; son iguales a las que me hacía mi abuela. El resto, cumple. Hoy hay emoción”.

Por último, Fonzi presentó su “Consignas cumplidas”, un escalope de pollo a la romana, con higos y granos de choclo con polenta blanca y coliflor y omelette de shiitake y queso. Otra vez, Betular recurrió a su memoria y recordó que el actor ya había utilizado polenta en otra oportunidad.

“Ese omelette es algo que me hubiese cocinado para mí”, comenzó Donato. Y sumó: “En el plato principal, me sorprendió que hayas usado el pollo, una carne muy común. Lo único que me hace un poco de ruido es la polenta... Es cierto que tiene textura aterciopelada, pero el coliflor con el dulzor del higo genera un poquito de contraste; no sé si es una combinación tan feliz”.

“El omelette quedó algo ‘tortillón’... ¿Se rompió?”, quiso saber Betular. Y continuó: “Parece una pavada, pero alinear bien una ensalada, que tenga la acidez y el aceite justos... ¡Está muy bien! Por ahí, lo hubiera pensado de otra manera... Guardate la polenta, esa técnica que tenés que la pasás por la licuadora, porque te queda genial. Cualquier milanesa, cualquier escalope tiene que ser crocante y lo tenías. Si yo no te hubiera visto, pensaría que no te salió bien... Pero está muy rico de sabor”, finalizó.

La definición

Entonces, sí, los cuatro miembros del jurado se tomaron un tiempo para deliberar y decidir cuáles de los tres participantes se medirán este domingo en la gran final y quién quedaría en el camino.

“Realmente estamos muy contentos porque los tres lograron platos de excelencia”, expresó Betular, una vez que regresó al estudio junto a sus colegas. Y siguió con su devolución para Juariu: “Fuiste fiel a tus raíces, con esa cocina que ya te caracteriza. Hubo cosas para mejorar y grandes aciertos en tu plato”.

Con respecto a la presentación de Viciconte, expresó: “Practicadas esas croquetas, el tiempo, el dorado... Muy buenas guarniciones. Detalles, pero presentaste otro gran plato esta noche”. Y finalizó con Fonzi: “Ese escalope de pollo con esa polenta, que es tu caballito de batalla... Hubo cosas para mejorar en alguna guarnición, pero también lograste un gran plato con muchos imprevistos”.

Al igual que sus dos compañeras, Tomás Fonzi presentó un plato que mereció los elogios del jurado instagram.com/fonzista

Luego, Donato dio a conocer al primer finalista de esta tercera edición de MasterChef Celebrity: Micaela Viciconte. Faltaba saber quién sería su competidor. “Antes, les quiero decir que pasó desapercibido, pero esta fue la prueba más difícil que hemos tenido en todo el certamen. Les dimos nueve condicionamientos y ustedes ni se inmutaron; lo fueron logrando ordenadamente y trajeron tres platos impresionantes”, señaló Martitegui, para crear un poco de misterio. Y finalmente, expresó: “El segundo finalista es Tomás Fonzi”.