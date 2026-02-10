MasterChef Celebrity: una eliminación, y las palabras del jurado que tomaron por sorpresa a Andy Chango

Poco después de las diez y cuarto, dio por iniciada una nueva gala de MasterChef Celebrity. Como es habitual en todas las noches de expulsión, los nervios se apoderaban de cada uno de los protagonistas que debían pelear su permanencia en el reality. Y luego de entrar al estudio y saludar al público, Wanda Nara le dio la bienvenida a los participantes de la velada, que eran Leandro “Chino” Leunis, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez y La Joaqui.

Al momento de detallar la consigna, Damián Betular expresó: “El ingrediente que van a tener que trabajar es premium”, mientras que Germán Martitegui agregó: “Se trata de un producto que nace y crece en las alturas de la montaña, y en las profundidades del mar, y que hoy llega por primera vez a MasterChef Argentina”. Y dicho eso, se reveló que en cada estación, los participantes tenían una centolla.

“Es considerada un manjar de carne tierna y dulce” les dijo Betular, y continuó: “Para la cocción es recomendable sumergir en abundante agua, con muchas hierbas y sal”. Por último, Donato de Santis les adelantó que tenían sesenta minutos para preparar un plato a la altura de las circunstancias, con la centolla como protagonista de la propuesta.

Sin perder un instante, los participantes se pusieron a hervir agua y echar sus centollas a la cacerola, haciendo a un lado la impresión que les significaba manipular a dicha criatura.

Al momento de la degustación, los especialistas llamaron en primer lugar a La Joaqui, que llevo su guiso de centolla, y sobre el que Donato aseguró: “Hay poca centolla, está un poquito pasada de cocción. Es una buena elección de este curry para acompañar”. Por su parte, Betular consideró: “Muy rico, pudiste sacar muy bien los pedazos de la carne de la pinza, aunque el curry me hubiera gustado más jugoso”.

El Chino Leunis hizo un risotto de Centolla, y Betular apuntó: “Hay poca centolla. Cuando hay un producto tan noble y caro, yo quiero que se note”. A su vez, Martitegui concluyó: “Me gusta la presentación, pero el arroz está tomado, y hay algo crudo que no entiendo qué es”.

Andy Chango presentó una ensalada con la centolla como principal estrella, y Martitegui lo tomó por sorpresa cuando exclamó: “Para mí es una combinación sublime. Es fresca, tiene balance, el punto justo entre acidez, frescura y crocantez, y la centolla está muy bien tratada. Es un plato elegante, la presentación también me gusta, y mucho. Quizá esté sea el camino”. En la misma línea, Donato luego continuó: “Si yo pudiera darle un puntaje, este es una cientolla. ¡Es placentero comerlo!”.

Aunque Andy suele mostrarse risueño, las palabras de los chefs le valieron una emoción, y les dijo: “Me quedé mudo, no estoy acostumbrado”. En ese momento, Wanda le comentó: “Vas a vivir la gala de eliminación un poco más tranquilo”, mientras que Chango entre risas destacó: “¡Me alegro de no tener que dar un beso de la muerte!”. En último lugar, Martitegui le anticipó: “Andy, empezó otra etapa”.

Luego llegó el turno de Miguel Ángel, que también apostó por un risotto de centolla. Pero las devoluciones no estuvieron a su favor, y Donato aseguró: “¿Tuviste varias situaciones con el arroz, no? Quiero entender en qué te perdiste. La centolla está pasadísima de cocción”, a la vez que Betular sentenció que la centolla “no tiene gusto”.

En ese momento, los jurados debieron llamarle la atención a los delantales blancos, que estaban desde el balcón a los gritos y cuestionando las devoluciones. Evangelina Anderson, que tenía un pizarrón para expresas sus opiniones, debido a que por una intervención no podía hablar, fue el blanco de Martitegui cuando él mismo decidió subir al balcón a quitarle el pizarrón. Y aunque los especialistas lograron retirarle dicho artículo, la resistencia de los delantales blancos fue tal, que llegaron a montar una barricada.

Luego llegó el momento de Roccasalvo, que hizo una centolla sobre repollo colorado y espinaca, sobre la que Betular apuntó: “Hay una gran cantidad de centolla, a mí lo que no me gusta tanto es el resto”. En último lugar, Marixa hizo unos raviolones de centolla, sobre los que Martitegui evaluó: “Este plato te pone en la cuerda floja. El caldo quedó muy salado. Me parece original que sean cuadrados, pero al relleno le siento mucho gusto a crema, y no a centolla”.

Al momento de destacar a los mejores de la noche, los especialistas destacaron a Andy Chango, y Martitegui le dijo: “Hemos recorrido juntos ochenta programas. El plato que hiciste hoy, podría ser la despedida perfecta, estamos muy contentos con tu evolución, y podés hacer una genialidad, como hoy. Nos encantaría que sigas así, que este sea tu camino. Los tres te queremos felicitar, porque tu plato de hoy fue la mejor centella de la noche”. Muy contento ante esas palabras, Chango exclamó: “¡Voy a hacer que mamá vea este programa, que nunca lo vio! Mami, soy un capo”.

En la vereda opuesta, Miguel Ángel Rodríguez fue el participante que quedó eliminado.