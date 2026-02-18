MasterChef Celebrity: una noche con muchos imprevistos y seis platos muy criticados

En la última gala de eliminación ningún participante abandonó el certamen, pero, según explicó este martes la conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara, todo parece indicar que esa extraña situación será compensada y esta semana serán varios los concursantes que dejarán el programa.

Con la presión que eso implica, Chino Leunis, La Joaqui, Marixa Balli, Ian Lucas, Susana Roccasalvo y Agustín “Cachete” Sierra encararon una nueva ronda de pruebas semanales.

Al llegar a sus estaciones, una vez más, se encontraron con misteriosas cajas sobre sus mesadas. “Hoy va a ser un día con muchas dificultados e imprevistos”, les anunció Santiago Giorgini, el chef invitado que reemplaza a Germán Martitegui.

En las cajas había tripas, hilo y un pico para rellenar. “Hoy, lo que le vamos a pedir es que preparen un embutido”, los iluminó Donato de Santis. Y agregó: “Pueden hacerlo como quieran; chorizo tradicional, bombón, rueda... Van a tener que armar embutido y preparar un plato libre. Para lograrlo, cuentan con tres minutos en el mercado y setenta en la cocina”.

“Pueden utilizar carne vacuna, de cerdo o de cordero. Lo que más se estila hacer es un mix de carnes. Y también le vamos a pedir que le sumen panceta, que le suma sabor y grasa”, completó la consigna Damián Betular.

Antes de comenzar la preparación, los seis participantes se enteraron que que, al azar, cada uno de ellos debía utilizar sí o sí un ingrediente: Leunis, morrones; Balli, papas; Ian Lucas, zanahorias; Sierra, huevos; la Joaqui, zapallo; y Roccasalvo, jalapeños.

Y cuando promediaban la preparación, los participantes tuvieron que enfrentar el primer “imprevisto”: la luz del estudio se apagó y no pudieron utilizar ningún artefacto eléctrico pro algunos minutos. Inmediatamente después, les prohibieron utilizar las hornallas durante tres minutos. La única que quedó indemne fue Roccasalvo, por ser la portadora de la medalla dorada.

El tercer desafío implicó mudarse, con todos sus elementos, a la estación de al lado. En ese momento, la Joaqui empezó a gritar. Parte de su preparación se quemó, porque al cambiar de cocina, el fuego estaba al máximo y no lo notó.

Una vez cumplido el tiempo establecido, la primera en pasar al frente con su plato para que los miembros del jurado pudieran degustarlo y brindarle una devolución, fue Balli. La intérprete de “Cachaqueando” presentó chorizo de lomo, cerdo y ciruela, con papas y salsa criolla. “Arrancaste más o menos a armar el chorizo, pero después le fuiste enganchando la forma. Pudiste embutirlo y cocinarlo. Está bien condimentado, pero le hubiese quedado bien un poco más de materia grasa, porque siempre se derrite durante la cocción y le aporta gusto y la humedad necesaria”, indicó De Santis.

“La papa está perfecta: está por fuera muy dorada y adentro como un puré, que ha chupado la manteca. El chorizo esta correcto, pero lo que sí has logrado es una salsa ‘cachaca’, muy personal”, agregó Betular. Y Giorgini cerró: “El chorizo está demasiado seco. El sabor es intenso, está muy bien, pero le falta mucha grasa”.

Después, llegó el momento de la Joaqui, con su chorizo de lomo de cordero con panceta ahumada y ensalada de repollo, zanahoria, zapallo, manzana y salsa de mostaza, miel y whisky. “Si me trajeras el plato y no supiera de quién es, diría que no es tuyo. Es medio Miguel Ángel Rodríguez el plato. El chorizo está cortado como por los dientes, y la ensalada tiene demasiado whisky. Parecen frutas para el pan dulce. Una pena”, indicó Betular.

“Es un plato al que le falta equilibrio. Se pasó de whisky y el chorizo está seco”, agregó Giorgini. “En este plato se extraña tu magia. Y me preocupa que los cambios te sacan de eje”, analizó, a su vez, Donato.

El Chino Leunis, en tanto, presentó un choripán, con chorizo de lomo y cerdo, con salsa criolla, guacamole y provoleta. En algún punto, el conductor cosechó la misma crítica que sus antecesoras: el chorizo estaba seco. “Necesita más materia grasa. El guacamole, además, me despista un poco. Hiciste el pan, el chorizo y la criolla, con eso ya estaba bien”, indicó Giorgini.

“El hecho de que hayas hecho el pan es un montón. Es un muy buen intento, queda un buen gusto, pero no es un clásico si le ponés palta”, señaló De Santis. Y Betular coincidió: “Para mí es como una reunión de amigos. Está el pan, estupendo, el chorizo, superbien, y la criolla. Dicen: ‘vamos a pasarla bien los tres, a tomar unos vinos’... Tocan el timbre, aparece el guacamole y le dicen: ‘¿Qué hacés acá? Andá tres puertas para allá que es la fiesta mexicana’“.

Ian Lucas presentó un chorizo bombón picante con reducción de vino blanco y colchón de repollo y zanahoria. “¡Hay chorizo! Tiene textura y la proporción necesaria de materia grasa“, festejó De Santis. Y Betular fue más crítico: “Te quedó como un falso chucrut. Yo no compro lo de la proporción, un chorizo bombón con tanta ensalada... Y el chorizo no está picante. Deberías haber puesto tres chorizos bombón enteros. Pero los sabores son excepcionales”.

Llegó luego el momento de Sierra y su chorizo con papa rota y huevo frito. “Buenas especias en el chorizo. Mucha papa y al huevo, la yema lo abandonó”, indicó el maestro pastelero. “A mí, el pesto me gustó, y el chorizo está muy bien condimentado. La papa es una tristeza”, coincidió el chef invitado.

Por último, Roccasalvo presentó su chorizo de carne y cerdo a la pomarola y aclaró que por falta de tiempo no llegó a cortar los hilos. “El chorizo está bien formado, está bien, pero a la pomarola le falta cocción”, indicó Giorgini. Y Donato explicó: “El chorizo no se cocinó en la salsa de tomate, y por eso no se fundió. La salsa está muy granulosa”.

Solo faltaba saber quiénes, a criterio de los miembros del jurado, pasarían al balcón y quiénes volverían a enfrentarse en la noche de última chance.

Después de deliberar, Betular, De Santis y Giorgini anunciaron que los mejores chorizos de la noche habían sido los de Balli, Ian Lucas y Leunis, y que por eso pasaban a la noche de beneficios. Roccasalvo, Sierra y la Joaqui, en tanto, se quedaron con los tan temidos delantales negros.