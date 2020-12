Crédito: Instagram: @victoriaxipolitakisok

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 01:15

Cuánto de juego y cuánto de realidad, tal vez nunca se sepa. Vicky Xipolitakis se divierte en MasterChef Celebrity, y a su manera también divierte al resto. Es cierto que no alcanza para ganar, pero sumar, suma.

El desafío del miércoles incluía la preparación de una salsa beurre blanc, que se hace en base a una reducción de vino, a la que se le agrega manteca en frío, para luego revolver hasta encontrar la consistencia justa. El jurado había avisado: "Si se pasa de punto no hay vuelta atrás, hay que tirarla y empezar de nuevo".

Y eso le pasó a Vicky. Por falta de atención en la receta y a pesar de un guiño del azar que le dio tres minutos más que al resto de sus compañeros, la mediática llegó a la mesa de degustación con un plato de pescado que tenía todo, menos la salsa en cuestión.

"Tuve una dificultad -se sinceró ella ante Germán Martitegui-, puse la salsa pero no la encuentro. Capaz que quedó abajo del pescado y lo chupó". Ojos grandes de todos en el estudio, que no podían creer lo que estaban escuchando.

"Lo que pasó fue que tu salsa no emulsionó, y cuando queda una manteca derretida se vuelve transparente", intentó explicarle el chef. En vano, porque Vicky con cara de no entender siguió enfrascada en sus pensamientos: "Y sí, porque nadie me la sacó. Estaba ahí, yo la puse". Más caras de desconcierto, y un último intento de Germán para retomar la conversación a carriles normales: "No, nadie te la sacó, nadie tiene por qué sacártela".

Pero no sirvió de mucho porque la participante entendió cualquier otra cosa: "Gracias por defenderme. Ay, me defendió tipo 'seguridad'. Me sentí protegida, me gusto" dijo después, mientras Martitegui volvía a su casa, probablemente intentando entender -como el resto de los presentes- cómo se había llegado a tan bizarra conversación.