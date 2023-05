MasterChef: culminó el repechaje con la vuelta de Antonio, Estefanía y Juan Ignacio

escuchar

Muchos nervios, ansiedad y necesidad por demostrar talento, esas fueron las características que definieron a los cocineros eliminados que durante esta última semana, tuvieron la posibilidad de demostrar nuevamente su talento en el marco de la semana de repechaje. Ocho eran los cocineros que competían por volver al ciclo culinario, y ellos eran Estefania Herlein, Emilio Falbo, Delfina Gayoso, Antonio López, Micaela Bosio, Carlos Alzamora, Juan Ignacio y Agustín Sampietro.

Los cocineros se encontraron delante de sus estaciones con una caja misteriosa, y cuando levantaron para descubrir su contenido, se encontró cada uno de ellos con un ingrediente distinto, como por ejemplo chorizo colorado, seso, cantimpalo, naranjas y hasta pulpo. En realidad, ellos tenían ese elemento que los había dejado afuera, y por ese motivo Wanda Nara aseguró que la del domingo era una gala “de segundas oportunidades”.

Al momento de tomar la palabra, Donato De Santis dijo: “Frente a ustedes tienen el ingrediente que los dejó afuera de Masterchef”, y luego Damián Betular agregó: “Elegimos esta prueba porque queremos que piensen en grande, hoy es su última oportunidad para volver a la competencia. Lo que tienen que lograr es evolucionar, proponer algo superador a esa receta que los dejó afuera”. Y en el cierre, Germán Martitegui concluyó: “Van a tener sesenta minutos para cocinar un plato espectacular con ese ingrediente que les está dando una segunda oportunidad”.

Sin perder un minuto, todos los cocineros empezaron a preparar sus platos con ese elemento que los había expulsado una primera vez. Sin tantas dudas pero con algo de ayuda de los cocineros, los chefs procuraron darle excelencia a sus preparaciones con el objetivo de sorprender a los especialistas, y hacerse ganadores de la soñada vuelta al reality.

Degustación y tres regresos

Luego de los sesenta minutos pautados para preparar los platos, llegó el temido momento de la degustación. Los especialistas se situaron al frente de los cocineros, y llamaron primero a Micaela, que acercó una bondiola agridulce, pero Martitegui subrayó que la carne estaba muy seca. Antonio buscó la vuelta con sus tortellinis rellenos con camarones, y al probarlos Betular aseguró: “Lo huelo y digo “qué fuerte va a ser esto”. Y cuando lo muerdo está sabroso, todo está bien”.

Después llegó el turno de Delfina con chorizo en distintas salsas, y Donato apuntó: “El pan no está crudo, está crujiente”, pero Martitegui comentó: “Yo creo que el plato tiene tu alegría, el pan está logrado, pero esto es como si una tía dijera que quiere comer un chorizo entre dos galletitas para no engordar”. Nacho apostó por unos Capeletti de mero, y Betular destacó: “La pasta está muy bien, pero la salsa es más para poner en un vaso con dos medialunas, me opaca la belleza del resto”.

Emilio preparó unos ravioles de seso y acelga, y los chefs se mostraron gratamente sorprendidos. Al momento de hablar, Martitegui aseguró que los “ravioles tienen un look casero, y están muy ricos”, y Betular agregó: “El seso se nota, la masa está muy fina, pero me falta salsa”. Carlos hizo una tortilla de papa con cantimpalo, y Donato opinó: “Para mí le falta sustancia, pero lo que me conquista mucho es la salsita, sencilla y queda muy bien”, mientras que Germán criticó que a la tortilla le faltó altura.

Mollejas con jugo de naranja fueron la apuesta de Agustín, y Martitegui aseguró: “El único buen recurso con una molleja es cocinarla en su punto justo, y esto creo que cumple con todos los requisitos para ser un buen plato”. Los chefs elogiaron ampliamente a Estefanía y su pulpo con ensalada y boniato al horno, y Betular destacó: “El pulpo está bien cocido, me gusta el dulce y este despelote”.

Finalmente llegó la instancia del anuncio y descubrir quiénes eran los ganadores del repechaje. Frente a todos los participantes, se reveló que Antonio y Estefanía volvían al ruedo. Luego llegó una gran sorpresa cuando entraron los participantes que siguen en carrera, y ellos debieron votar por quién querían que regresara. Luego de un recuento muy parejo, finalmente Juan Ignacio fue el ganador.

