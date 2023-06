MasterChef: en una noche de muchos elogios, el desenlace de la velada dejó sorprendida a Wanda Nara

escuchar

Poco después de las 22:30, dio inicio una nueva gala de eliminación en MasterChef. “Hoy termina una etapa muy importante” adelantó Wanda Nara, y aseguró que el reality estaba a pasos de ingresar en su etapa final. Esta vez, los chefs que debían pelear por su permanencia en el ciclo eran Antonio López, Daniela Kompel, Silvana Díaz, Aquiles González Sviatschi y María Sol Ferrero. Todos ellos estaban listos, y atentos a obedecer la consigna del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Ante cada una de sus estaciones, los participantes se encontraron con las temidas cajas misteriosas, que esta vez tenían cordero en su interior. Silvana se mostró muy contenta ante esa pieza, y Betular exclamó: “Eso es un rack de costillas de cordero. Es una carne muy delicada que necesita acompañamiento muy delicado. Hoy van a tener sesenta minutos para hacer un plato libre con ese rack, junto a un acompañamiento o guarnición, y una salsa. Tiene que quedar dorado, jugoso en el centro, y se limpia de una manera muy particular”. En ese momento, Donato pasó al frente y dijo: “Quiero que vengan acá adelante, y les voy a hacer una demostración sobre cómo pueden limpiar este rack de cordero”. Luego de eso, el chef especialista les enseñó a los participantes cómo manipular y de qué modo se debe limpiar esa pieza, alertándolos a todos sobre la importancia de descartar una pequeña membrana que puede afectar “el gusto al paladar”. Por último, Martitegui les dijo a los chefs: “Quiero sentir que estoy comiendo en un muy buen restaurante”.

Al momento de la degustación, Antonio acercó sus costillas con croute de hierbas, con salsa de frambuesa y cremoso de coliflor, y aseguró: “Ojalá el plato demuestre que quiero seguir avanzando”. Luego de probarlo, Martitegui opinó: “Y llegó el día en el que hiciste un plato que parece de restaurant. El punto del cordero está muy bien, me gusta la croute, el puré está rico, la salsa es lo que esperaba hoy. Todo ensambla a la perfección”.

Costillas de cordero con salsa de vino tino y papines confitados fue la apuesta de Aquiles, un plato sobre el que Betular opinó: “Creo que este día lo estaba esperando más yo que vos, porque no tengo nada para decirte. El sabor del papín es increíble, y el cordero está en su punto justo. Espero que estés muy contento”. En su turno, Donato comentó: “Hiciste algo realmente difícil: le sacaste casi toda la grasa, la cocción está perfecta, está muy bien”.

En tercer lugar, Daniela también recibió una gran cantidad de elogios, y Donato aseguró que para ganar el certamen, todos debían cocinar como ella, y Martitegui agregó: “Todos tus universos están acá, la ensalada está fresca, todo quedó bien, y la cebolla de verdeo frita es un gran hallazgo”. Por su parte Betular destacó: “A la presentación le falta altura, tenía miedo con eso”.

Silvana llevó un cordero con salsa de vino blanco y puré de papas con cabutia, y subrayó: “Estoy conforme con mi plato, pero la carne de cordero no es de mis preferidas”. Los especialistas procedieron a la degustación, y el primero en tomar la palabra fue Martitegui: “No sé en qué cabeza entra mezclar esa cebollas con el zapallo, nunca en mi vida se me hubiera cruzado esto, y por eso no entiendo cómo te quedó tan bien. A mí me sorprende cuando alguien mezcla algo que yo no hubiera hecho y queda bien, quizá habría que trabajar un poco en la presentación. Sos cabeza dura, pero esta vez te salió bien”.

María Sol se ocupó de cerrar la desgutaciones, y su cordero en croute con salsa de arándanos también se llevó no pocos elogios, como el de Betular cuando destacó: “Buen punto de la carne, la salsa está brillosa, me gusta la croute, lo único que me hace ruido es la manzana y un poco más de pistacho”.

Luego de debatir quién se quedaba afuera, los jurados dejaron a Daniela y a Silvana frente a frente, y ello dijeron que la primera era quien seguía. Silvana se preparó entonces para despedirse del ciclo, pero los especialistas anunciaron en ese momento, que el nivel demostrado durante esa noche, justificaba que nadie quedara eliminado.

Muy emocionada y con lágrimas en sus ojos, Wanda se mostró muy sorprendida, y concluyó: “¿Por qué no me avisaron a mí? No puedo creer lo que acaba de pasar, cinco platos casi perfectos, y ninguna eliminación, pero mañana todo cambiará en la competencia”.

