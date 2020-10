Mex Urtizberea estrena el ciclo televisivo Humor Argentino: "Es difícil hacer reír" Crédito: TVP Nadia Ingaramo y Mariela Flores

Humor Argentino, el nuevo programa creado por Pedro Saborido y conducido por Mex Urtizberea, llega esta noche, a las 22.30 horas, a la TV Pública como una invitación a descubrir de qué se ríen hoy los argentinos a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Con humoristas consagrados y emergentes como invitados, la propuesta busca llevar a la pantalla a exponentes del género de distintos estilos. El formato se presenta como un gran mosaico compuesto de chistes, material de redes y archivo, animaciones, producciones de stand up y de referentes como Santiago Korovsky o Martín Piroyanski, sketchs y otras puestas humorísticas enviadas al programa por nuevos talentos y comediantes de todas partes del país.

Cada envío incluye, además, entrevistas virtuales a humoristas consolidados como Daniel Aráoz, Pablo Granados, Sebastián Wainraich, Mike Amigorena, Maitena o Julieta Zylberberg. Los invitados al debut de esta noche son El Negro Álvarez y Malena Pichot. En el mano a mano con estas figuras, Urtizberea se interesa por "las cosas que les hicieron gracia, por lo que veían y por lo que los fue inspirando para hacer humor", adelanta el músico y actor.

Amigorena, uno de los invitados que tendrá Humor argentino Crédito: TVP Nadia Ingaramo y Mariela Flores

En el capítulo de apertura también estará presente el humorista Nachito Saralegui, popular en redes. El formato contará, además, con voces en off de Pedro Saborido, al estilo de las reflexiones 'filosóficas' en clave de humor que realiza con los personajes de Peter Capusotto. El ciclo se emitirá todos los viernes, a través de nueve programas de una hora de duración.

Sobre lo que se podrá ver en la pantalla, Urtizberea cuenta: "Desde el tipo que hace sketch o algo más parecido al mundo Cha Cha Cha, que pasa mucho en las provincias, a pibes jóvenes que hacen esa línea de un humor más absurdo, o un cuentista, un tipo que cuenta chistes o que hace stand up. O de repente aparecen unas copleras de Humahuaca que se reúnen a hacer desafíos unas con otras donde se chicanean y hacen humor haciendo eso, o un grupo de payadoras del Norte del país, que me encantan, que se sacan el cuero unas a otras improvisando, como vemos en las batallas de gallos, o un grupo de sesentones divinos que hacen humor".

Adelanto del programa que se podrá ver desde esta noche a las 22.30 por la TV Pública 03:40

Video

Dentro del material de archivo, Humor Argentino está recuperando también imágenes de joyas como El Palacio de la Risa, con Antonio Gasalla, Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, así como otros trabajos realizados en el país. El equipo creativo del programa cuenta con Florencia Efron en la realización; Pablo Ucha en producción y el actor Iair Said en el proceso curatorial y de recopilación de contenidos que reciben y que los interesados pueden enviar a humorargentino@tvpublica.com.ar.

Reírse en pandemia

Mex Urtizberea conduce Humor Argentino, el nuevo programa de la TV Pública que debuta hoy, a las 22.30 Crédito: TVP Nadia Ingaramo y Mariela Flores

En tiempos de crisis y pandemia, el recurso de la risa se presenta como antídoto para alegrar la rutina y con este espíritu aterriza el programa, con foco en la utilidad del humor para asimilar mejor las incongruencias o complejidades de lo cotidiano. Urtizberea, en diálogo con LA NACION, reflexiona de la capacidad de los cómicos para generar este tipo de estímulos y sobre su propio recorrido como humorista: acompañó en los 90 a Alfredo Casero en ciclos como De la cabeza y Cha Cha Cha, fue el creador de Magazine for Fai, condujo en 2009 el programa Historia de la risa por Canal (á) y fue panelista en Pura Química por ESPN+ entre 2010 y 2016. En la actualidad, pone su cuota de humor al programa La inmensa minoría de Radio con Vos, con su personaje de 'El fiscal', y protagoniza en Instagram (@mexurtizberea) dos propuestas semanales: una de entrevistas a personajes de la cultura con los que conversa sobre los tiempos actuales y otra de 'Recetas rústicas' dominicales.

-¿Cómo se desarrolla el humor? ¿Se perfecciona con los años?

-Es justamente una mirada de ver las cosas, de verlas desde ese lugar, desde el humor. Por ejemplo, lo que hago los viernes en la radio es hacer de un fiscal que juzga a los que mandan audios a partir de sus mensajes. De ahí, es crear todo un mundo, y siempre hablo de lo mismo, hablo del poder en la gente, de lo siniestro del poder mediante un fiscal que está del lado del 'bien' y que nos tiene a todos cagando y amenazando, un ser siniestro, una porquería de tipo, alcahuete y servicial del poder, como hay muchísimos. Me burlo de eso, que es algo que me molesta, que existe, y lo hago de forma humorística.

Mex Urtizberea y Sebastián Wainraich, en un mano a mano en Humor Argentino Crédito: TVP Nadia Ingaramo y Mariela Flores

-Humor Argentino perfila también como una radiografía, casi sociológica, del humor que recorre el país. En base al material que han ido recibiendo, ¿se intuye por dónde discurren los actuales caminos del humor?

-El humor suele aparecer como una burla a las cosas impuestas por nuestra sociedad. Nos encontramos inmersos en lugares rarísimos y es una crítica a eso. Pienso que el humor tiene que ser anarquista, no tiene que tener una bandera política ni nada. No tiene que tener bordes, debe permitir que puedas tratar de cualquier cosa y joder a cualquiera. Reírse de todo, del sistema mismo.

-¿Resulta imprescindible el humor en estos tiempos?

-Una de las ganas de hacer un programa así es justamente porque la gente necesita colocar la cabeza en otra cosa y divertirse. Me pasa con lo que hago en Instagram, que anda bárbaro. La gente me dice: 'Estoy esperando que llegue el domingo, y que aparezca una receta tuya me cambia el día'. Buscás eso.

-En cuanto a tu vínculo con el humor, ¿cuándo te diste cuenta de que eras gracioso?

-Esa es la primera pregunta que les hago a todos los que entrevisto para el programa. ¿Cuándo me di cuenta? Creo que más en la adolescencia, porque en mi casa estaba mi hermano Gonzalo, que era el más gracioso, mis tíos, mi padre [el periodista Raúl Urtizberea], había mucha gente que hacía humor y que contaba anécdotas, historias, y yo un poco aprendí de ellos. Todo el tiempo había humor. Y en el secundario, era como que ya era más gracioso. En el grupo MIA (Músicos Independientes Asociados) -a finales de los 70- ya era el gracioso. Ahí me dieron la pista. Era gracioso.

-¿Qué personajes te hacen reír?

-Muchísimos. Me gustaban mucho los uruguayos, por eso un poco lo que hicimos con Cha Cha Cha y todas esas cosas con grupos de humor. Me gustaba la idea del grupo, como MIA, y más allá de que en Cha Cha Cha la frutilla de la torta era Casero, era un grupo. Yo les enseñaba música a todos, los hacía tocar, esas cosas que tenían los uruguayos también, que a mí me encantaban. Creo que la referencia más fuerte fueron ellos. Después me gustaban Alberto Olmedo, Fidel Pintos, Juan Carlos Altavista, Juan Carlos Calabró, Juan Verdaguer.

La ilustradora argentina Maitena, que desarrolla el humor en clave de historieta, será otra de las invitadas al ciclo Crédito: TVP Nadia Ingaramo y Mariela Flores

-¿Y de las nuevas camadas?

-De todo, Santiago Korovsky me encanta. Me gusta Garabal, que tiene un humor más ácido, es bravo. También Migue Granados, Nachito Saralegui, Iair Said me parece un genio. Paula Grinszpan y las chicas del For Fai, Julieta Zylberberg, Laura Cymer.

-¿Te reís con Violeta [Urtizberea, su hija]?

-¡Sí! Violeta es muy graciosa. Como todos esos chicos que salieron del For Fai, que tienen un lenguaje que tiene que ver con Nora Moseinco [profesora de actores]. Tienen mucha gracia. Es difícil hacer reír.

