Mirtha Legrand, enfurecida con las autoridades de eltrece: “Si se va Jimena Monteverde, me retiro del programa”

Este sábado, Mirtha Legrand hizo un importante anuncio en su programa: la chef Jimena Monteverde, que la acompaña desde hace años preparando el menú que cenan sus invitados, ya no será de la partida porque se encontrará abocada a la conducción de su propio programa, La cocina rebelde.

Antes de la presentación del postre, la diva anunció que la cocinera ya no formará parte de La noche de Mirtha Legrand (eltrece): “Jimena no estará más porque tiene su programa. La vamos a aplaudir. Le mando un beso. La voy a extrañar mucho, voy a llorar, la voy a extrañar mucho”, expresó conmovida.

Mirtha Legrand confirmó que Jimena Monteverde no continuará en su programa

Y cuando sus invitados le pidieron que no se sienta mal porque de seguro volvería, la conductora insistió y tiró un reproche al aire: “A mí me encanta que tenga su programa, pero también me hubiera gustado que continúe con este también”.

El viernes durante Sálvese quien pueda (América TV), Sabrina Rojas y el panel adelantaron la salida de Monteverde del programa de Legrand porque ella sale en vivo con su programa en el momento en el que se graba el ciclo de Legrand. Por la misma razón, abandonaría también Almorzando con Juana Viale.

Según explicaron, el ciclo de Viale se graba los viernes a las 11 de la mañana y el de Legrand el mismo día a las 14, por lo que no le queda un espacio libre. Por otra parte, mencionaron que la chef estaría angustiada y por ese motivo evitó dar declaraciones a la prensa durante el fin de semana. De este modo, solo continuará con su nuevo proyecto culinario que empieza a las 14.45, de lunes a viernes.

Ante esta situación, en Intrusos le dedicaron al tema un buen tramo del programa del lunes. “Aparentemente, a Mirtha no le informaron claramente que Jimena no iba a estar. Medio que se sorprendió un poco al aire”, aseguró Adrián Pallares.

Luego, el conductor leyó un mensaje que la diva le envió, refiriéndose al tema, al portal PrimiciasYa, en el que dejó en evidencia su enojo ante la partida de su colaboradora: “No entiendo quién manejó esto, nadie me explicó nada”, reveló Legrand.

Y agregó: “Yo me vuelvo a estudiar los currículum de mis invitados. Ayer estuve hasta las tres de la madrugada. Es agotador”. Pallares, entonces, explicó que la ausencia de la cocinera no está relacionada con un tema económico, porque su participación, tanto en el programa de Mirtha como en el de Viale, tiene el auspicio de un supermercado.

“El canal quiere que Jimena esté en vivo sí o sí. Quiere ir a pelearle décima a décima del rating a Cortá por Lozano” (Telefe), reveló el conductor. Y la panelista Paula Varela reveló: “Me acaban de informar que Mirtha habló con las autoridades del canal. Les dijo que la quiere sí o sí a Jimena. Habló ella directamente con Adrián Suar y con Pablo Codevilla. Mirtha cree que el canal no la cuidó. También me informan que Jimena dejó asentado en su contrato que tenía los programas de Mirtha y de Juana [Almorzando con Juana Viale]”.

Promediando el programa, y después de haber tocado otros temas, Pallares recibió las capturas de una conversación virtual que la diva mantuvo con la producción del ciclo Mediodía bien arriba, conducido por Carlos Monti en la Televisión Pública.

“Ya les comuniqué a Suar y Codevilla que me retiro del programa. ¡Aun sin respuestas!”, informó la diva, dejando en claro que su postura se había radicalizado con el correr de las horas. “Me angustia. Estoy acostumbrada a ella. Servir una mesa en televisión no es nada fácil”, explicó la actriz y conductora.

Según indicaron, ese intercambio se produjo este domingo, por lo que aún no queda claro si este lunes su planteo tuvo alguna respuesta por parte de las autoridades del canal.