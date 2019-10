Mirtha Legrand le preguntó a Fede Bal si salió con su nieta, Juana Viale

Federico Bal habló con Mirtha Legrand sobre su almuerzo con su nieta, Juana Viale Crédito: Captura eltrece

A fines de septiembre, se produjo un encuentro que suscitó sorpresa: Juana Viale y Federico Bal fueron vistos almorzando en un restó de Núñez y, como consecuencia, los rumores de romance empezaron a surgir.

"Estamos viendo cosas. Charlamos un poco de todo: laboral y personal", respondió Viale ese mediodía, algo incómoda al ser interceptada por las cámaras de América. Lo cierto es que si bien se especuló con un incipiente vínculo sentimental entre ellos, la versión oficial que brindó siempre Federico es que se reunió con la actriz para ofrecerle un proyecto.

El domingo, en Almorzando, Mirtha Legrand no le dejó pasar al hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal el hecho que causó revuelo mediático, y por lo primero por lo que le preguntó fue por Juana. "Fede, ¿vos estuviste almorzando con mi nieta?", disparó Mirtha, sin rodeos, como suele hacerlo. La conductora quería indagar acerca de si el actor y bailarín había salido con Viale como las cámaras lo mostraron.

"Estuve almorzando con su nieta, sí", reconoció el actor y director. "La verdad que me llegó un guion, lo leí y en la primera persona en la que pensé fue en su nieta. La verdad es que no hemos compartido ningún trabajo, solo en el Bailando hace un par de años. Hemos tenido una buena relación de 'hola y chau'", añadió Fede, para luego explicar que se tomó "el atrevimiento de pedir su teléfono" con fines estrictamente profesionales.

"Es una mujer muy hermosa y amorosa. Hablamos de la obra, más hablamos de la vida. De golpe hay cosas que nos unen, pasé una buena tarde. Ella no va a acompañarme igualmente", aclaró, brindando así la primicia de que Juana abordará otros compromisos laborales que no tienen vínculo con lo que le propuso Federico en ese almuerzo que no tuvo ninguna connotación romántica.