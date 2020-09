Teté Coustarot, sobre los rumores de renuncia a Mujeres de eltrece: "Ni se me pasa por la cabeza abandonar algo" Fuente: Archivo - Crédito: Alejandro Guyot

Mujeres de eltrece cumple un mes apenas pero dio que hablar desde el primer día. La idea era que cinco mujeres (Teté Coustarot, Soledad Silveyra, Claudia Fontán, Roxy Vázquez y Jimena Grandinetti) compartieran la conducción de un magazine con actualidad, entrevistas, una sección de cocina, otra de espectáculos y un segmento de efemérides. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó tal y como se había pensado.

Primero Vázquez dio positivo en el test de Covid-19 y no pudo debutar con sus colegas. Después, Fontán contrajo Coronavirus y sus compañeras tuvieron que aislarse preventivamente, al tiempo que la productora LaFlia convocó a otras mujeres para tomar sus lugares: Flor de la V, María Julia Oliván y Luli Fernández. Y así fueron moviendo las fichas hasta esta semana, que el ciclo dio un golpe de timón y cambió de formato, lo que provocó que "La Gunda" diera un paso al costado.

Ahora Mujeres de eltrece tiene un concurso para elegir un participante que se sume al Cantando 2020, y se convirtió así en una suerte de programa satélite del Cantando 2020. Flor de la V, en un principio, iba a quedarse pero finalmente decidió bajarse y esperar la propuesta de conducir un ciclo propio y pensado para ella. De esta forma, Roxy y María Julia quedaron en la conducción, y Solita y Teté se convirtieron en jurados, junto a Ángela Leiva y a invitados rotativos.

Los rumores sobre la salida de Coustarot empezaron a sonar fuerte. Decían que ella se siente más cómoda en un formato periodístico y que ya no tenía espacio para contribuir con su sección de efemérides. Sin embargo, es ella misma quien sale al cruce de las versiones. "Me siento muy bien con el nuevo formato. En esta semana estamos haciendo un concurso de mucha gente para que el ganador se sume al Cantando y eso permite conocer historias de vida muy interesantes, y también provoca temas para que hablemos. Me parece que en este momento es una buena opción para ver y cantar en casa", aseguró en diálogo con LA NACION.

-¿Cómo te sentís en este nuevo formato de Mujeres de eltrece?

-Me siento bien. Recién cumplimos un mes y estamos buscando el programa todavía. Siempre sucede pero en pandemia todo es más lento. Pero estoy contenta, me gusta.

- ¿Siguen con el concurso para el Cantando?

-Vamos a seguir con este formato porque a la gente le gusta, y a nosotros también.

-Se dijo que dejabas el programa, ¿qué hay de cierto?

- No. Me comprometí a hacer un programa y todo lo que estamos haciendo está muy hablado. Y voy a seguir haciéndolo. Ni se me pasa por la cabeza abandonar algo. Estoy cómoda, y muy bien. Y agradezco, además, tener esta posibilidad de trabajo.

