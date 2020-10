Nacha Guevara está enojada con las angelitas y ellas no se quedan calladas

Las panelistas de Los ángeles de la mañana le contestaron a Nacha Guevara

21 de octubre de 2020 • 16:25

"Ya sé por qué Nacha tiene tanta buena onda con el 'perrito', es porque Lizardo Ponce la ayuda con las redes. A pesar de que ladre, ella se sonríe", aseguró Karina Iavícoli ayer a la mañana en Los ángeles de la mañana. Esta frase desató el enojo de Guevara, quién salió a responderle en vivo en la gala de anoche del Cantando 2020.

"Voy a hablar con Lizardo cuando venga para que me diga en qué me está ayudando, porque las urracas (...) están diciendo que yo le 'chupo las medias' para que me dé seguidores", lanzó la jurado visiblemente enojada.

Esta mañana, la autora de los dichos recogió el guante y le contestó sin pelos en la lengua. "No dije nada de malo. Cuando cuento algo es porque lo sé, si no me callo la boca", se defendió públicamente Iavícoli y agregó: "El problema es que si te lo contaron, te lo contaron mal y si lo miraste, lo interpretaste mal".

Frente al pedido de sus compañeras de que se haga cargo de la situación, Iavícoli volvió a redoblar la apuesta. "Me hago cargo de todo. Es de buenísima fuente mi información, ratifico lo que dije", expresó tajante.

Mientras Mariana Brey defendía a su colega argumentando que Nacha "está incursionando en sus redes", llegó un mensaje de Lizardo Ponce, el señalado de manejarle las cuentas a la artista; la de ella y la de su mascota Poroto. "Ya lo aclaré en Twitter cuando lo vi. La verdad es que nunca hablé con ella de redes, nunca la ayudé, nunca le di tips aunque me encantaría. La única vez que hable con ella fue para su cumpleaños y ahora por su masterclass para que la promocione en mis redes, nada más", advirtió el influencer a través de un audio de WhatsApp.

"Si él supiera la fuente no diría lo mismo. Ojo Liza con quien hablás, a quién le contás las cosas", retrucó la periodista guiñándole un ojo a la cámara al tiempo que aprovechó la situación para criticar al influencer Santiago Maratea.