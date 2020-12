La periodista Nancy Duré entrevistó a Laura Cibilla, expareja de Diego Maradona y madre de un supuesto hijo no reconocido del astro del fútbol, y contó los detalles de la charla en el programa Confrontados Crédito: Captura de video elnueve

La periodista Nancy Duré estuvo invitada en el programa Confrontados (elnueve) y detalló cómo fue su encuentro con Laura Cibilla, la mujer que fue pareja de Diego Maradona a finales de los años 90 y sería la madre de otro hijo del Diez que no fue reconocido. "Me encontré con una mujer muy herida, que toda la vida sufrió por amor", destacó Duré.

En diálogo con Marina Calabró, Duré aseguró que la entrevista le resultó conmovedora porque conoció a "una mujer de bajísimo perfil que está concentrada en la crianza de su hijo", un joven que hoy tiene 17 años.

"Me heló la piel hacer esta nota, la verdad es que es una persona que un día se encontró con alguien que cambió su destino", expresó, al borde de las lágrimas.

Laura Cibilla reveló que en diciembre del año pasado habló por teléfono con Diego Maradona sobre su hijo - Fuente: elnueve 02:02

Video

"Ella trabajaba día y noche en un restaurante, hacía el CBC para ser médica, tenía todo encaminado en su vida y se encontró con Diego Maradona", relató la periodista de Infobae. Aquel flechazo que sintió el exfutbolista cuando conoció a Cibilla, que era mesera en un bar, fue en el año 1998 y su romance perduró hasta el 2000.

Según le reveló a Duré, fue durante una de sus separaciones momentáneas, por los viajes del astro del fútbol, cuando Laura supo que estaba embarazada. "Los primeros dos años de vida Maradona se hizo cargo de ese chico, lo tomaba como propio sin dudar", aseguró la periodista.

Incluso contó que, en diciembre del año pasado, Laura y Diego mantuvieron una larga charla telefónica a la madrugada, y la primera pregunta que le hizo el futbolista fue: "¿Y mi hijo cómo está?". Aquella vez, Cibilla llegó a darle la dirección de su casa para que pudieran reencontrarse, pero eso nunca sucedió.

"Ella le inició el juicio por filiación parental y las primeras dos veces Maradona no se presentó. La tercera fue, la llamaron y ella fue con su hijo, que estaba en segundo grado en la escuela", explicó Duré. Y agregó: "Después vino mucha otra gente, y cuando salieron le dijeron que el ADN había dado negativo".

Laura Cibilla, expareja de Diego Maradona, cuenta cómo fue el día que hicieron el ADN - Fuente: elnueve 02:36

Video

Convencida de que las palabras de su entrevistada fueron sinceras, Duré acotó: "Ella sintió que le falsearon el ADN, que no le tomaron la muestra a Diego, sino a otra persona, como hacían con los doping, que se los cambiaban".

"Esa vergüenza nunca más la voy a pasar", fue la frase que le dijo Cibilla a la periodista. En este sentido, Duré aclaró: "Laura no aparece en los medios para entrar en la herencia. Es más, a mí me gustaría convencerla de que pida lo que le corresponde a su hijo, porque es una cuestión de derecho a la identidad; y se puede impugnar el ADN, pero ella no quiere".

"Es impresionante como habla de él. Ella lo sigue esperando porque su historia nunca terminó. Siempre que se veían era como si no hubiera pasado el tiempo, y ahora que estaban a punto de volver a verse, Maradona murió", se lamentó la periodista.

Por último, confesó que sintió una profunda angustia cuando supo cuál había sido la reacción del adolescente al saber que su presunto padre había muerto: "Lloró por primera vez por Maradona, y cuando su madre le pidió perdón por todo, él le respondió: 'Vos no me tenés que pedir perdón, el que me tiene que pedir perdón ya no está'".