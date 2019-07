Román Martel contó cómo fueron las horas posteriores al femicidio que conmovió a todo un país Crédito: Instagram

Román Martel, el hijo de Adrián "Facha" Martel, estaba alojado en la casa de Mar del Plata en la que Carlos Monzón mató a Alicia Muñiz. Por entonces, tenía apenas 9 años y era muy amigo del hijo de la pareja, Maxi; ahora, a propósito del éxito de la serie sobre la vida del fallecido boxeador, el hombre rememora algunos de los momentos posteriores al femicidio que, en febrero de 1988, conmovió a todo un país.

Aunque vive en Miami, Martel está de visita en Buenos Aires y pasó por los estudios de El Nueve, para ser entrevistado en el programa Hay que ver. "En Monzón, la serie muestran que mi personaje, esa noche, bajó las escaleras y el de Maxi le dice algo así como que tuviera cuidado porque si nos escuchaban, nos iba a pegar. Eso es falso, porque es una ficción. La verdad es que esa noche Maxi y yo dormimos con los caseros, porque mi papá salía con Monzón y Alicia. Yo nunca escuché nada. Para mi, la ahorcó y la tiró del balcón", arriesgó.

Martel sí recuerda las horas posteriores al femicidio. "Me despertó mi papá y recuerdo que ya era de día y que había muchos policías. Me dijo que juntara las cosas, que nos teníamos que ir porque la casa estaba llena de policía. Maxi vino con nosotros. Y mi papá me dio una mochila que tenia droga para uso personal de ellos. Y me la dieron a mí, para que la policía no sospechara nada. Obviamente yo no sabía nada en ese momento, me lo contó mucho después y lo entendí", explicó.

"No me caía bien Monzón porque era bravo. Era bruto. Me regaló una navaja enorme y me dijo que cuando tuviera problemas con la policía se la clavara hasta el fondo. Mi papá me dijo que no era mala persona, que era ignorante pero buen tipo", recordó.

Martel contó que, luego de esa noche, nunca más volvió a ver a Maxi. "Mi papá, que seguía en contacto todavía, me dijo que había tenido problemas de adicciones. Pobre, se llevo la peor parte: primero la madre, después el padre", señaló en referencia a la muerte del excampeón mundial en un accidente.

José María Listorti le preguntó si había presenciado situaciones de maltrato de Monzón hacia Muñiz. "No, pero él era medio bestia, le contestaba mal. Eso se pasaba por alto porque era así. Fue un verano tremendo porque después murió [Alberto] Olmedo. Mi papá no lo podía creer porque era un buen momento laboral", indicó.

Muchas veces el Facha Martel fue señalado como la persona que le facilitaba la droga a muchos artistas. Sin embargo, su hijo lo negó rotundamente: "Sé que había droga para algunas personas del elenco para toda la temporada, pero nadie vendía nada. No quiero que ensucien la imagen de mi papá y me voy a asesorar con un abogado".