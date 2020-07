Nicole Neumann, cansada de su mala relación con Fabián Cubero: "No doy más, estoy muy triste" Fuente: Archivo

La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero pareciera no tener fin. A la habitual mala relación entre la expareja, ahora se sumó una nueva denuncia penal por parte del exfutbolista por no recibir a sus hijas en tiempo y forma, además de una exigencia de hisopado a la modelo frente a un dolor abdominal .

Triste, quebrada y abatida, la panelista de Nosotros a la mañana habló con Hay que ver mientras se retiraba de su programa este jueves. "La verdad estoy muy cansada, muy triste con todo. Lo único que quiero es que termine de una vez. Me quiero ir con mis hijas, estoy cansada de todo esto. Es agotador", expresó sin muchas ganas de hablar del tema.

"Cuatro años es un montón, ya no sé qué hay que hacer, no da para más. Lo único que quiero es que esto termine por mis hijas. Lo único que me importa y por lo único que lucho día a día es por ellas", agregó sobre la mala relación que mantiene con el padre de Sienna, Allegra e Indiana. En cuanto a si intentó hablar con su exmarido, advirtió: "Ya hablé, trato de hablar todo el tiempo, tengo millones de mensajes sin contestar. No sé por qué hace esto, no lo sé. Acá lo único que importa es el bienestar de tres menores, nada más, así que la verdad que el resto no lo entiendo".

Tras contar que hay un montón de situaciones que ocurren a diario, la modelo confirmó la información de que Cubero le pidió que se haga un hisopado por un dolor de panza. "Hay muchas cosas que pasan y me cuentan mis hijas. Los abogados están detrás de estos temas. Lo del hisopado es verdad. Me dolía la panza y del otro lado me exigieron que me lo haga", concluyó antes de retirarse del lugar.

"Fabián es una persona que no obliga a nadie a hacer nada"

Como era de esperarse, la palabra de Mica Viciconte no tardó en llegar. Sin querer nombrar a la ex de su actual pareja por la medida cautelar que se lo impide, la panelista de El show del problema hizo referencia a las versiones que hablan de un maltrato de ella hacia las hijas de la modelo. "Hoy dijeron que yo maltrataba a las chicas y la verdad que no me copa que digan eso. Tengo la tranquilidad interna de saber cómo soy yo puertas adentro. Tengo mis locuras por supuesto pero no soy una mina que maltrate a nadie. Tengo días buenos y días malos, pero no maltrato a nadie", afirmó.

Sobre los rumores de que desautorizaría a Nicole frente a Sienna, Allegra e Indiana, explicó: "En nuestra casa hay reglas y las reglas las ponemos nosotros. Puede ser que con Fabi vivamos otra realidad distinta a otras casas, no lo sé. Estamos bien, ni a Fabi le pego un grito porque no vivimos así. A mí me criaron de una manera, a él de otra y bueno entre los dos convivimos de una manera que a nosotros nos parece que está bien. Somos simples los dos, venimos de una familia humilde, es una casa común y corriente".

Mientras aseguraba que cada vez que llega a su casa cumple con el protocolo de desinfección correspondiente, aclaró que tampoco está paranoica con el tema de los contagios de coronavirus. "Tengo una alfombra que desinfecta, hago todo lo necesario pero no soy paranoica. Tomo los recaudos, no entro a maquillaje, llego al canal, me siento y me voy. Y si algún día tengo algún síntoma, soy la primera que me voy a hacer un test", indicó.

En cuanto a si Cubero obligó a Neumann a hisoparse tras sentir dolor de estómago, Viciconte opinó: "Si hay que hacer un control, hay que hacerlo para todos porque es verdad que hay asintomáticos pero tampoco hay que entrar en paranoia. Nadie quiere contagiar a nadie. Fabián es una persona que no obliga a nadie a hacer nada. Hay que preguntarle a ella".