Nicole Neumann contó una curiosa anécdota de sus épocas de actriz, que involucra a Joaquín Furriel Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2020 • 12:26

Este miércoles, en sus salidas habituales vía skype, Nicole Neumann hizo una confesión inesperada en Nosotros a la mañana . Mientras hablaba de su tipo de hombre ideal y sus amores platónicos de Hollywood, la modelo recordó sus épocas como actriz y reveló una divertida anécdota que vivió en una escena con Joaquín Furriel.

Tras confirmar que le gustan los hombres "inteligentes, divertidos y protectores", la panelista de eltrece fue por más y confesó que Brad Pitt y Johnny Depp son sus amores platónicos. En el terreno nacional, si bien no quiso dar nombres, aseguró que Furriel era uno de sus favoritos y enseguida recordó cuando le tocó trabajar con él en sus épocas de actriz.

"Con Joaquín Furriel, en el beso ficticio se me escapo la lengua", lanzó Nicole sorpresivamente. Frente a la mirada atónita de sus compañeros, la modelo comenzó a dar explicaciones: "El estaba haciendo una novela, creo que era Jesus, el heredero y a mí me encantaba. Al tiempo me llaman para participar en una tira con él y me tocó besarlo. Se me fue la lengua porque no estoy acostumbrada a dar besos ficticios, y uno orgánicamente besa con la lengua apasionadamente", indicó.

Tras asegurar que nunca pasó nada porque ella estaba comprometida, la Neumann aseguró que nunca tuvo malas experiencias a la hora de besar galanes, aunque enseguida recordó un incómodo episodio. "Una vez, cuando era menor, me tocó una escena con un actor mayor que luego derivó en mensajes en el contestador. Eso que hoy seria acoso, en su momento uno no se daba cuenta. Horrible, porque yo tenía 15 y él era mayor", reveló sin querer dar nombres.

Por último, la rubia aseguró que falta muy poco para que pueda volver a estar en el piso junto al resto de sus compañeros. "Estoy en tratativas. Viendo si se destraba este asunto para poder ir porque me encanta el vivo, la energía del piso, estar ahí con ustedes", remató dando a entender que su ausencia se debe a una cuestión legal con Fabián Cubero.