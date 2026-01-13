Tras perder la puja por Telefe, Tomás Yankelevich ya tiene su propio canal de televisión

Tomás Yankelevich acaba de empezar formalmente su nueva vida empresaria y televisiva al otro lado de la Cordillera de los Andes. En las últimas horas quedó completada la transferencia de Chilevisión, una de las redes televisivas más importantes del país trasandino y tercera en orden de antigüedad (fue creada en 1960), al grupo liderado por el último heredero de la gran familia pionera de la televisión argentina.

Yankelevich maneja el 75% de las acciones del holding Vytal Group, el flamante dueño de la señal. El resto del capital accionario está en manos de Jorge Carey y Edgar Spielmann, dos empresarios chilenos de vasta experiencia en el sector.

El monto de la operación, según informaron los medios chilenos, no fue revelado. Vytal Group ahora es el dueño de los bienes físicos, los contenidos y los derechos de exhibición actualmente vigentes de Chilevisión, que incluye programas de entretenimiento, deportes, noticias y participación en plataformas de streaming.

Jorge Carey, Gustavo Yankelevich, Tomás Yankelevich y Edgar Spielmann X

Apenas se hizo cargo la nueva conducción quedó confirmada la salida de Juan “Iñaki” Vicente, responsable máximo de los contenidos televisivos de Chilevisión durante los últimos cinco años. En ese lapso, el canal formó parte del grupo Paramount Networks y Vicente ejerció su cargo bajo la conducción general del argentino Darío Turovelzky, por entonces responsable máximo de las señales de ViacomCBS (antiguo dueño de Paramount) en la región.

Justamente a partir del proceso de desinversión de sus activos en América latina que el grupo Paramount llevó adelante el año pasado, Yankelevich y sus socios terminaron convirtiéndose en propietarios del canal trasandino.

Anteriormente, con el asesoramiento cercano de su padre Gustavo, Tomás Yankelevich mantuvo hasta el final el interés por adquirir también Telefe, que Paramount había puesto a la venta junto con Chilevisión. Ahora, con el mismo espíritu, los Yankelevich (padre e hijo) también aparecen sumando fuerzas en la flamante gestión del canal chileno.

Tras su fusión con Skydance, Paramount se desprendió de sus activos en América latina, entre ellos Telefe y Chilevisión

La fusión entre Paramount y Skydance Media, que alumbró a uno de los más fuertes protagonistas globales de la industria del entretenimiento, tuvo entre otras consecuencias un plan de reestructuración global mediante el cual el holding decidió desprenderse de sus activos latinoamericanos.

Todo ese operativo de desinversión llegó a su fin con el definitivo traspaso de Chilevisión a Vytal Group. Previamente, Yankelevich y sus socios perdieron la puja por Telefe al imponerse la oferta del empresario argentino Gustavo Scaglione, asociado con el ex diputado peronista y ex ministro José Luis Manzano.

“Vamos a invertir para que Chilevisión siga fortaleciendo su liderazgo y su capacidad de crear entretenimiento que emocione y convoque a las audiencias. Esta adquisición es el primer paso de una visión de largo plazo que recién comienza”, señalaron los nuevos dueños en su primera comunicación oficial.

Todavía no hay indicios de cómo será la programación bajo la nueva gestión de Yankelevich y sus socios. Los flamantes dueños parten de un escenario diseñado por el saliente Iñaki Vicente, que permanecerá en su cargo ejecutivo hasta el 31 de enero próximo, e incluye las versiones trasandinas de varios formatos internacionales exitosos: La Voz Chile, Got Talent Chile, Top Chef y Gran Hermano. Durante la gestión de Vicente también se fortaleció la integración de Chilevisión con las plataformas de streaming Paramount+ y Pluto TV.

Tomás Yankelevich, de 48 años, siguió los pasos familiares en el comienzo de su trayectoria desempeñándose entre 2011 y 2017 en Telefe como director de programación, el mismo cargo que su padre Gustavo ejerció en la década del 90. Buscando nuevos rumbos personales y profesionales más tarde se estableció en Miami ocupando una muy importante posición ejecutiva en las operaciones de Warner Media para América latina. Siguió allí hasta 2023, cuando inició una nueva etapa como productor independiente y emprendedor.

Chilevisión es el primer proyecto profesional de Yankelevich después de la tragedia que sufrió su familia a fines de julio de 2025, cuando la pequeña Mila, de 7 años, hija del ejecutivo argentino y su esposa, la actriz y conductora Sofía Reca, falleció en un accidente náutico ocurrido en la bahía de Biscayne, próxima a la ciudad de Miami.