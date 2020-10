Nicole Neumann: "En el día de la madre pasé pocas horas con mis hijas" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 12:05

"En el día de la madre sólo pasé unas pocas horas con mis hijas", se quejó Nicole Neumann. Ocurre que a Indiana, Allegra y Sienna les tocaba pasar una semana con su papá, Fabián Cubero, que no quiso hacer cambios.

La guerra entre Nicole, Cubero y Mica Viciconte parece no tener fin, a pesar de que hace más de tres años que la modelo y el exfutbolista están separados. En referencia a la relación de sus hijas con la nueva pareja de su ex, la panelista contó que el tema está en manos de abogados. "De todas maneras, las chicas van contentas a la casa del padre porque es el padre", aseguró. Y develó que hace un año que intenta levantar la restricción de subir fotos a las redes con sus hijas pero que todavía no puede. "Me encantaría poder subir una foto con ellas pero no puedo", dijo en Hay que ver, por elnueve.

Indiana cumplió 12 años este fin de semana y en las redes, la abuela Claudia Neumann escribió: "Qué injusto, 9 meses en tu pancita y no podés subir una foto. En fin, feliz cumpleaños para tu niña".

También Nicole opinó sobre los rumores de embarazo de Mica. "Mis hijas me piden un hermanito hasta a mí. Ellas mueren por tener un hermanito. Yo creo que cuando vuelva a ser padre, la situación económica estará solucionada. Porque si estás complicado para mantener a tres, sería raro tener otro hijo".

Día de la madre express y sin regalo

Este martes, la modelo siguió hablando del tema en Nosotros a la mañana. Si bien volvió a dejar en claro que ella no tiene problema con que Cubero rehaga su vida y tenga otro hijo -"Al contrario, quizá me viene más paz"-, Neumann confesó que le gustaría poder juntarse a tomar un café cada tanto para poder resolver los temas de sus hijas sin abogados de por medio. "Tendría que juntarme una vez por semana para hablar de mis hijas, su futuro, la organización, sería lo normal, ¿no? Me parece a mí, sería lo orgánico, lo natural", lanzó, tras recordar que durante los primeros meses separados sí podían hacerlo pero "después ya no".

En cuanto a cómo pasó el día de la madre, Neumann reveló que solo estuvo cinco horas con sus hijas, tiempo en el cual festejó su día y el cumpleaños de la mayor. "¿Qué te regalaron?", disparó Sandra Borghi, casi adivinando la respuesta. "Un dibujito muy lindo y la más chiquita me dio una birome, que la más grande la mandó al frente porque se la habían regalado a ella y ella me la dio a mí con todo su amor", respondió la rubia.

Ante la sorpresa de sus compañeros por el hecho de que Cubero no le haya comprado un regalo para que sus hijas le den el domingo, Nicole reflexionó: "Al principio sí pasaba, pero no importa. Mi felicidad es tenerlas a ellas, que estén felices, abrazarlas y darles un beso".

Conforme a los criterios de Más información