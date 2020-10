La sorpresiva revelación de Nicole Neumann: "Tomaría un café con Fabián Cubero" Crédito: Instagram

Desde su escandalosa separación, hace ya tres años, Nicole Neumann no puede evitar seguir hablando en los medios sobre su exesposo, Fabián "Poroto" Cubero. El listado de conflictos que los tuvo y tiene como protagonistas se va engrosando mes a mes, a pesar de que el exfutbolista desde hace dos años formó una nueva pareja con Micaela Viciconte. Este sábado, la modelo volvió a referirse al padre de sus hijas y sorprendió con una revelación: "Tomaría un café con él".

En una charla íntima con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, la panelista de Nosotros a la mañana se negó a dar precisiones sobre su estado sentimental, pero reveló: "Me encanta el estado de enamoramiento, me encanta estar enamorada. Estoy en paz, estoy súper plena, eso no quiere decir que no tenga frentes porque es inevitable, el exterior uno no lo maneja".

Al referirse a Cubero, cuando le preguntaron si se sentaría junto a él a tomar un café, reconoció: "Creo que tendría que pasar, haber pasado y tendría que estar pasando hace rato porque vamos a ser familia siempre porque tenemos hijas en común".

Sin embargo, no ocultó el fastidio que le provocó ver al exfutbolista en el estudio de Cantando 2020, para apoyar a su pareja en la semana en que tenía a cargo a sus hijas. "Me parece que no es un momento para dejarlas con alguien en un lugar encerrado, me hizo un poquito de ruido", disparó.

"Sí. Me da un poco de angustia cuando se van las nenas, porque estamos en una situación de siete días con cada uno y me parece un montón. Y, lamentablemente, no logro bajarlos ni volver a la normalidad del régimen de visitas, así que no me queda otra que bancarlo", se quejó.

Por último, la modelo lamentó la repercusión mediática que tuvo la noticia de que había contraído Covid-19. "Aprovechar la debilidad de una persona que está enferma, que a su vez, sus tres hijas están enfermas, aprovechar eso para inventar cosas, para darte con un palo, para machacar, de un montón de gente, me pareció una bajeza. Cero empáticos. Cero humanidad que no entendí. Me quedo con la cantidad de personas que estuvieron al pie del cañón, mis amigas que me compraban en el supermercado y toda la gente que me apoyó", indicó.

